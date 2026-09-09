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Zona Norte Recife: caminhão tomba e atinge táxi e muro de imóvel no Fundão; motorista é atendido pelo Samu Caso aconteceu por volta das 7h30, em um trecho íngreme da Avenida Gadelha

Um caminhão tombou e atingiu a lateral de um táxi no bairro do Fundão, na Zona Norte do Recife, na manhã desta quarta-feira (9).



O sinistro aconteceu por volta das 7h30, em um trecho íngreme da Avenida Gadelha, e foi registrado por uma câmera de segurança.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu no local o condutor do veículo, um homem de 39 anos, que não teve o nome divulgado.

A corporação não detalhou em que situação a vítima foi encontrada e nem se o homem foi encaminhado para alguma unidade de saúde.



Imagens mostram que, além do táxi, o muro de um imóvel também foi danificado.

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