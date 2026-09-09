Zona Norte
Recife: caminhão tomba e atinge táxi e muro de imóvel no Fundão; motorista é atendido pelo Samu
Caso aconteceu por volta das 7h30, em um trecho íngreme da Avenida Gadelha
Corporação não detalhou em que situação a vítima foi encontrada e nem se o homem foi encaminhado para alguma unidade de saúde - Foto: TV Globo/Reprodução
Um caminhão tombou e atingiu a lateral de um táxi no bairro do Fundão, na Zona Norte do Recife, na manhã desta quarta-feira (9).
O sinistro aconteceu por volta das 7h30, em um trecho íngreme da Avenida Gadelha, e foi registrado por uma câmera de segurança.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atendeu no local o condutor do veículo, um homem de 39 anos, que não teve o nome divulgado.
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A corporação não detalhou em que situação a vítima foi encontrada e nem se o homem foi encaminhado para alguma unidade de saúde.
Imagens mostram que, além do táxi, o muro de um imóvel também foi danificado.