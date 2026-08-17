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FURTO Recife: cantora Ziane Martins tem celular furtado na frente de casa e corre atrás do ladrão Em vídeo publicado nas redes socias, Ziane explicou que conseguiu recuperar o celular com a ajuda do namorado

A cantora de brega Ziane Martins teve o celular furtado na tarde da sexta-feira (14), na Zona Oeste do Recife. Após o crime, filmado por uma câmera de segurança instalada na rua em que a artista mora, ela chegou a correr atrás do criminoso, na tentativa de alcançá-lo.

Nas imagens, é possível ver a artista em pé na calçada com o celular na mão. Um homem que vinha de bicicleta se aproxima, puxa o aparelho e começa a fugir. É nesse momento que a artista decide perseguí-lo.

Em vídeo publicado nas redes socias, Ziane explicou que conseguiu recuperar o celular com a ajuda do namorado. Segundo a vítima, ele passou mais de um dia buscando pelo criminoso.

"Fui assaltada na frente do meu prédio, em plena luz do dia. Estava esperando Lucas [namorado] sair com o carro para eu ir para o ensaio e fui assaltada", afirmou.

"Que ódio de ladrão, viu? A gente luta para conseguir as coisas para vir um miserável desse e levar. Ainda mais mue instrumento de trabalho", completou.

O celular furtado é avaliado em R$ 11 mil. Ela afirmou que a ação foi muito rápida, e que não percebeu o ladrão se aproximando.

"Eu estava tão na paz, estava tão 'de boa' quando senti meu celular sendo [puxado] e não era ninguém conhecido. Eu gritei tanto: 'Meu celular, ladrão, ladrão'", lembrou a vítima.

Cantora Ziane Martins tem celular furtado na frente de casa e corre atrás do ladrão. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Em outro vídeo, ela mostrou o momento em que o celular foi recuperado. Por mais que não tenha feito uma descrição, ela mostrou o namorado, que vestia um colete que se assemelha ao de policiais, entra no carro em que ela estava com o aparelho em mãos.

"Se eu fosse depender só de terem pego o ladrão para conseguir meu celular, iria demorar, né? Quem resolveu tudo foi meu namorado, minha gente. Primeiramente Deus, segundamente ele. Deu tudo certo, mas passei por maus bocados, viu?", disse.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não tem registro do caso.

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