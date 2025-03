A- A+

FESTIVAL Recife Capital do Brega: Brega Funk agita Marco Zero Uma das principais vertentes do brega pernambucano, o ritmo teve 18 representantes

Mesmo com a passagem da Quarta-feira de Cinzas, a Capital pernambucana seguiu em feste nesta sexta-feira (7) com o show especial "Recife Capital do Brega".

O evento reúne 33 artistas do ritmo local e uma grande quantidade de pessoas no Marco Zero, localizado no Bairro do Recife.

As apresentações artísticas tiveram início no final da tarde, por volta das 17h, e seguem até às 22h. Todos os segmentos do brega pernambucano foram representados, desde o mais tradicional ao brega funk.

Representatividade

Acompanhado da mãe, Ana Cláudia, Ângelo Gabriel, de 10 anos de idade, ficou feliz com a oportunidade de ver seus ídolos do brega, em especial Anderson Neiff.

Angelo Gabriel e sua mãe Ana Claudia no Recife Capital do Brega | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"Vim com minha mãe e minha tia. Não é a primeira vez que eu venho para show no Marco Zero, mas estou muito feliz. Meu artista preferido é Neiff. Ele é um dos meus artistas favoritos que eu conheço do Recife.

Brega no Carnaval do Recife

O prefeito do Recife, João Campos, marcou presença no evento e celebrou a inclusão do brega no ciclo cultural da Cidade.

"É um dia importante para a gente, porque desde o primeiro ano do Carnaval da nossa gestão, nós fazíamos uma noite para o brega e tinha um festival de duas ou três horas ao longo desta noite", iniciou João Campos.

Prefeito João Campos Neiff no festival Recife Capital do Brega | Foto: Paullo Allmeida /Folha de Pernambuco

"Agora decidimos fazer um dia específico para o 'Capital do Brega'. Mais de 30 atrações, gente nascida e criada no Recife, na periferia da cidade, e agora está apresentando sua cultura e sua arte para o Brasil e para o mundo", completou o prefeito.

João Campos também ressaltou a importância do brega marcar presença no Carnaval do Recife.

"Recife é uma terra de muitas linguagens culturais e que alegria que nós temos o brega. Viva o brega e nossa periferia! [O evento] É um sucesso, o brega tem que estar no Carnaval, esse ano é um Carnaval estendido e a gente fez isso com o brega. Estamos acompanhando um sucesso e enquanto estivermos na Prefeitura, vai ter muito brega e Carnaval", afirmou

Confira imagens dos shows:

Sheldon no palco do Recife Capital do Brega | Foto: Paullo Allmeida /Folha de Pernambuco

Neiff no palco do Recife Capital do Brega | Foto: Ricardo Fernandes /Folha de Pernambuco

MC Troia no Recife Capital do Brega | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Os Tralhas no Recife Capital do Brega | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

MC Shevchenko no Recife Capital do Brega | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

MC Cego no Recife Capital do Brega | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

MC Menor no Recife Capital do Brega | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

MC Japão no Recife Capital do Brega | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

MC Elvis no Recife Capital do Brega | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Michelle Melo no Recife Capital do Brega | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Início com Bregafunk

O show "Recife Capital do Brega" foi dividido em duas partes. A primeira contou com artistas mais voltados para o Brega Funk, com músicas mais animadas e outras com batidas românticas.



Os artistas foram de MC Japão, MC Elvis, MC Menor, Danilo Bolado, Arthuzinho Batedeira, Danilo Chatinho, Dedé a Mais de Mil, MC Leozinho, MC Abalo, Lekinho Campos, Taiky, MC Cego, MC Shevchenko, Sheldon, Os Tralhas, MC Tróia e Neiff.

O último era o show mais aguardado pelo público e ele retribuiu com a apresentação mais longa, com quase uma hora de duração.

Um dos pioneiros no fortalecimento do Brega Funk, Shevchenko agradeceu a oportunidade de representar a cultura da periferia no principal palco do Recife.

"Primeiramente, agradeço pela oportunidade. É mais uma porta aberta para o movimento do brega, hoje o ritmo é uma cultura de Pernambuco e com espaço nos maiores palcos do Estado. O sentimento é de gratidão", iniciou.

"É de uma importância enorme, quem não sonha com isso? É como se fosse um atleta que vem treinando para chegar a oportunidade de estar em cima do maior palco de Pernambuco, então estou muito realizado, já que sempre foi um sonho estar aqui", completou o cantor.

