Um carro colidiu com um poste, pegou fogo e ficou destruído na Estrada do Arraial, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.



O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16).



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência por volta das 2h e enviou duas viaturas, sendo uma de resgate e outra de combate a incêndio.



No local, a corporação realizou o resgate do motorista, que precisou ser socorrido.

A vítima é um jovem condutor de 19 anos, que não teve o nome divulgado.



O motorista foi encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.



Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou a ser acionado às 1h39 e confirmou que o resgate foi realizado pelos Bombeiros.

