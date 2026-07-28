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Trânsito

Recife: carro capota na Ponte Paulo Guerra e deixa trânsito lento no Pina

CTTU fechou duas faixas da via para socorrer condutor e retirar veículo

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Recife: carro capota na Ponte Paulo Guerra e deixa trânsito lento no PinaRecife: carro capota na Ponte Paulo Guerra e deixa trânsito lento no Pina - Foto: Reprodução

No início da noite desta terça-feira (28), um carro capotou na Ponte Governador Paulo Guerra, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, nas proximidades do Shopping RioMar, no sentido Boa Viagem. 

O trânsito apresenta retenções e as duas faixas mais à direita da pista estão interditadas. 

 

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Até o momento não há registro de feridos. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) estão no local orientando o trânsito, mas ainda não há demais informações o que teria originado o sinistro. 

Em atualização 
 

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