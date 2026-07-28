A- A+

Trânsito Recife: carro capota na Ponte Paulo Guerra e deixa trânsito lento no Pina CTTU fechou duas faixas da via para socorrer condutor e retirar veículo

No início da noite desta terça-feira (28), um carro capotou na Ponte Governador Paulo Guerra, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, nas proximidades do Shopping RioMar, no sentido Boa Viagem.

O trânsito apresenta retenções e as duas faixas mais à direita da pista estão interditadas.





Até o momento não há registro de feridos. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) estão no local orientando o trânsito, mas ainda não há demais informações o que teria originado o sinistro.

Em atualização



Veja também