Trânsito
Recife: carro capota na Ponte Paulo Guerra e deixa trânsito lento no Pina
CTTU fechou duas faixas da via para socorrer condutor e retirar veículo
No início da noite desta terça-feira (28), um carro capotou na Ponte Governador Paulo Guerra, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, nas proximidades do Shopping RioMar, no sentido Boa Viagem.
O trânsito apresenta retenções e as duas faixas mais à direita da pista estão interditadas.
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Até o momento não há registro de feridos. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) estão no local orientando o trânsito, mas ainda não há demais informações o que teria originado o sinistro.
Em atualização