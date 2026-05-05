Recife: casal é preso e filho, apreendido, com 10 kg de maconha escondidos em mala na Praça do Derby
Homem confessou que aguardava a chegada do transporte por aplicativo para seguir com a droga até o estado do Ceará
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu um casal que transportava 10 quilos de maconha em uma mala na Praça do Derby, na área central do Recife. O filho dos suspeitos também foi apreendido.
Segundo a corporação, na noite dessa segunda-feira (4), agentes do 13º BPM receberam informações do serviço de inteligência e se deslocaram ao local.
O casal e o filho foram abordados. Na mala deles estavam 10 kg de maconha.
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Ainda de acordo com a PM, o homem confessou que aguardava a chegada do transporte por aplicativo para seguir com a droga até o estado do Ceará. O suspeito receberia R$ 3.500 pelo serviço.
O casal foi preso e o filho, menor de idade, apreendido. Os três foram levados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no Recife.