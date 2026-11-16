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Investigação Recife: casal é preso suspeito de aplicar golpes com a falsa venda de roupas evangélicas na internet Contra os suspeitos há mais de 30 boletins de ocorrências registrados

Um casal foi preso pela Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, suspeito de aplicar golpes com a falsa venda de roupas evangélicas na internet.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que divulgou o caso nesta segunda-feira (16), os golpes eram aplicados desde 2021. Contra os suspeitos há mais de 30 boletins de ocorrências registrados.



"O golpe consistia na venda de roupas evangélicas através de um perfil falso no Instagram, onde as vítimas se interessavam por aquelas roupas, compravam e essas roupas não eram entregues", afirmou o delegado Paulo Berenguer.

Prisões foram detalhadas pelo delegado Paulo Berenguer | Foto: PCPE/Divulgação

Ainda segundo o investigador, o casal, preso na última quinta-feira (12), é responsável por fraudes em todos os estados do Norte e Nordeste, e foi preso após mandado expedido pela comarca de Aracaju, em Sergipe.

"Aqui em Pernambuco temos mais de 30 boletins de ocorrências registrados através das vítimas que sofreram essa fraude eletrônica, e nós acreditamos que existam mais", ressaltou o delegado.



Com a prisão, Paulo Berenguer espera estimular novas vítimas a procurarem delegacias para registrar o golpe.



"Existem mais vítimas e nós estamos conclamando que essas pessoas compareçam à delegacia de Boa Viagem para que a gente possa formalizar as investigações policiais", afirmou o delegado.



Os presos, que não tiveram os nomes e idades divulgados, vão responder pelos crimes de fraude eletrônica, estelionato qualificado e lavagem de capitais.

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