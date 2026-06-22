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Celebração junina Recife celebra 21º São João 60+ com festa para mais de 6 mil pessoas O evento gratuito voltado para pessoas com 60 anos ou mais ocorreu nesta segunda-feira (22), no Classic Hall

O 21º São João 60+ foi realizado pela Prefeitura do Recife, nesta segunda-feira (22). O evento de celebração junina voltada ao público com 60 anos ou mais, com entrada gratuita.

O evento no Classic Hall reuniu mais de 6 mil pessoas.

De acordo com o prefeito do Recife, Victor Marques, o São João 60+ reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população idosa.

"Entender que precisamos de espaços para o lazer da pessoa 60+ é crucial para formar uma população que se reconhece e está preparada para o futuro. Sou muito feliz atuando como prefeito dessa cidade e podendo acompanhar de perto cada sorriso de quem vem aproveitar essa festa linda", disse.

O prefeito do Recife, Victor Marques, acompanhou o evento. Foto: Marlon Diego/PCR.

Apresentações

A programação contou com apresentações de Fabiana Pimentinha do Nordeste, Nêga do Babado e Carlinhos Monteverde, além de quadrilhas juninas e trio pé de serra.

O ponto alto foi a coroação oficial dos novos Rei e Rainha 60+, eleitos no último dia 9 de junho. As novas majestades são Maria das Dores, de 92 anos, a mais velha entre as candidatas, representando o Grupo Vitalidade do Sesc de Casa Amarela, e Ivan Ribeiro, de 70 anos, do Grupo 50+ Santos Dumont.

O secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, destacou a dimensão das políticas públicas voltadas ao envelhecimento.

"Daqui a 20 anos, a cada três pessoas, uma será maior de 60 anos. O Recife entendeu a necessidade de construir políticas para essa população. Hoje celebramos o São João passando uma mensagem de vitalidade, mostrando que a nossa cidade está preparada para essa geração, que merece ocupar todos os espaços", disse.

A animação do público mostrou que o evento já é tradição entre os participantes. Antônio Martins, de 69 anos, morador da Várzea, na Zona Oeste do Recife, não perdeu nenhuma edição.

"Esta é uma experiência que se repete anualmente e todas as vezes eu venho curtir. Me sinto jovem aqui. Faço parte do Grupo Alegria de Viver e todos os anos nós alugamos um ônibus para prestigiar essa festa linda de perto", contou.

O São João 60+ também recebeu usuários do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, equipamento gerido pela SDHJ.

O evento contou com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (COMDIR).

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