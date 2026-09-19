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RIOS, PONTES E OVERDRIVES Recife celebra 60 anos de Chico Science com mega mural e passeio turístico temático Mega mural com icônica foto do ícone do Manguebeat será colocado em fachada de hotel na Rua da Guia

Ícone do movimento Manguebeat, Chico Science completaria 60 anos em março de 2026. O legado dele, no entanto, perdura até os dias de hoje. Para celebrar a trajetória do artista, o Recife terá duas iniciativas especiais na próxima terça-feira (22).

A primeira delas é a criação de um mega mural no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana. A arte, inspirada na icônica fotografia de Fred Jordão, será coloada na fachada do Motto by Hilton, localizado no número 142 da Rua da Guia.

O projeto, aprovado pela família do músico, será entregue ainda no segundo semestre deste ano, e busca exaltar a musicalidade que pulsa nas veias da cidade.

Fachada de hotel no Bairro do Recife ganhará o mega mural | Foto: Divulgação

O Bairro do Recife ainda será o ponto de partida do Circuito Chico Science, dentro do projeto Olha! Recife. O circuito foi criado para apresentar aos participantes a trajetória de Chico e a relação que ele mantinha com espaços emblemáticos da cidade que marcaram a história do Manguebeat.

O roteiro gratuito de turismo criativo “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar” terá saída da Praça do Arsenal, às 10h.

O itinerário passa por locais simbólicos da cidade, como o Marco Zero; a Rua da Moeda, onde está localizada a estátua de Chico Science e funcionava o antigo bar Pina de Copacabana; o Cais da Alfândega, relacionando o caranguejo e o manguezal urbano; o Pátio de São Pedro, onde está o Memorial Chico Science e são abordados os movimentos culturais realizados no espaço; e o Mercado de São José, com destaque para a tradição dos instrumentos utilizados no maracatu.

Excepcionalmente para este passeio, não será necessário agendamento ou inscrição para participar, segundo a prefeitura do Recife, responsável pela iniciativa.

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