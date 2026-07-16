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RELIGIÃO Recife celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo com missas e programação especial A programação começou nas primeiras horas da manhã

Sob chuva, centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, na manhã desta quinta-feira (16). A programação segue até essa noite.

A edição deste ano da Festa de Nossa Senhora do Carmo traz como tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração" e como lema "Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação".

A programação começou nas primeiras horas da manhã, com celebrações eucarísticas realizadas de hora em hora. Na Basílica do Carmo, as missas tiveram início às 4h e seguem até as 15h. Já no Claustro do Convento, as celebrações começaram às 5h30 e continuam até as 15h30. Às 8h, foi celebrada a Missa Festiva, acompanhada por corais de diferentes regiões do Recife.

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

O encerramento das celebrações religiosas está previsto para as 16h30, com a Missa Solene Campal, presidida por dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB e bispo da Diocese de Mossoró (RN). Logo após a cerimônia, os fiéis sairão em procissão conduzindo a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife.

À noite, a programação será concluída com um Show Cultural no Pátio do Carmo. A partir das 19h30, o padre Damião Silva comandará a apresentação musical dedicada aos devotos da padroeira da capital pernambucana.



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