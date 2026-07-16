Recife celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo com missas e programação especial
A programação começou nas primeiras horas da manhã
Sob chuva, centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, na manhã desta quinta-feira (16). A programação segue até essa noite.
A edição deste ano da Festa de Nossa Senhora do Carmo traz como tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração" e como lema "Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação".
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- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
- Centenas de fiéis participam da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16). | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
O encerramento das celebrações religiosas está previsto para as 16h30, com a Missa Solene Campal, presidida por dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB e bispo da Diocese de Mossoró (RN). Logo após a cerimônia, os fiéis sairão em procissão conduzindo a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife.
À noite, a programação será concluída com um Show Cultural no Pátio do Carmo. A partir das 19h30, o padre Damião Silva comandará a apresentação musical dedicada aos devotos da padroeira da capital pernambucana.