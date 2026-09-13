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representatividade Recife celebra Parada da Diversidade na orla de Boa Viagem neste domingo (13) Evento ocorre no Parque Dona Lindu, com shows, performances e programação voltada à conscientização LGBTQIA+

Centenas de pessoas se reuniram na orla de Boa Viagem, no Parque Dona Lindu, para celebrar a 25ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco, neste domingo (13).

Em ano eleitoral, o evento trouxe como lema a conscientização a respeito da importância do voto.

Com o tema “De pé, com o orgulho – Nossos corpos existem, nosso voto decide”, a edição de 2026 terá como um dos principais focos a participação política da população LGBTQIA+, no âmbito das Eleições 2026.

A proposta é relacionar a defesa de direitos e a representatividade à importância do voto e da participação nas decisões que afetam a sociedade.

“Estamos vivendo um momento de muito retrocesso e conservadorismo. Por isso, estamos trazendo a importância da conscientização política para a população LGBTQIA+”, ressaltou Lucas Lira, um dos organizadores da Parada.

Parada da Diversidade vive a sua 25ª edição em Boa Viagem | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Parada da Diversidade vive a sua 25ª edição em Boa Viagem | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Parada da Diversidade vive a sua 25ª edição em Boa Viagem | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Parada da Diversidade vive a sua 25ª edição em Boa Viagem | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Parada da Diversidade vive a sua 25ª edição em Boa Viagem | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Parada da Diversidade vive a sua 25ª edição em Boa Viagem | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Programação

A festa começou às 8h, e segue com uma programação gratuita de apresentações culturais, performances de drag queens e shows ao longo do dia.

Entre as atrações musicais estão Eliza Mell e Banda Sentimentos, além de outros artistas. As apresentações acontecem intercaladas com atividades de conscientização e manifestações culturais.

Trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial para a circulação de veículos na Avenida Boa Viagem, com apoio de agentes e orientadores de trânsito durante toda a Parada da Diversidade, atuando no monitoramento e organização do tráfego.

O trecho compreendido entre o cruzamento da avenida com as Ruas João Cardoso Aires e a Engenheiro Zael Diógenes será interditado das 7h às 18h.

Os bloqueios serão desfeitos conforme a dispersão do público no desfile.

Os condutores que saem de Piedade ou Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, ou de praias do Litoral Sul do estado devem entrar à esquerda na Rua João Cardoso Aires, a partir do local, há duas opções de trajeto.

Uma delas é seguir pela Avenida Marechal Juarez Távora, Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, com acesso à Via Mangue. A outra é entrar à direita na Rua Pedro Paes Mendonça e continuar pela Rua Félix de Brito e Melo até a Avenida Conselheiro Aguiar.

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