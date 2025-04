A- A+

Zona Sul Recife: ciclista é atropelado por ônibus na Ponte Paulo Guerra, no bairro do Pina Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta terça-feira (15), por volta das 6h40

Um ciclista foi atropelado por um ônibus na Ponte Paulo Guerra, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta terça-feira (15), por volta das 6h40, e deixou o trânsito lento na área.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência às 6h45 e enviou uma equipe ao local.

O ciclista de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste do Recife. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Além do Samu, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também estiveram no local orientando os motoristas.

Veja também