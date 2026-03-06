Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SINISTRO

Recife: ciclista morre após cair na pista e ser atropelado por caminhão na BR-101

O caminhão não estava no local quando a viatura da PRF chegou

Reportar Erro
Ciclista morre após cair na pista e ser atropelado por caminhão na BR-101Ciclista morre após cair na pista e ser atropelado por caminhão na BR-101 - Foto: PRF/Divulgação

Um ciclista morreu na manhã desta sexta-feira (6) após se desequilibrar de uma bicicleta e ser atropelado por um caminhão. O sinistro aconteceu no quilômetro 65 da BR-101, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, por volta das 7h35.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando o efetivo chegou ao local, a vítima, que não teve a idade revelada, já havia morrido.

"A suspeita é de que o ciclista caiu na pista e foi atropelado por um caminhão", explicou a corporação.

Leia também

• Prefeitura abre inscrições para o Seminário Internacional Conexão Tech Recife-Índia

• Esposa de motorista por app morto a tiros no Recife cobra por justiça: "Que não seja só mais um"

• Mulher diz ter sido assaltada, em 2025, por acusado de matar motorista de aplicativo, no Recife

O caminhão não estava no local quando a viatura da PRF chegou. Segundo a corporação, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai investigar o caso.

O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local, bem como o Instituto Médico Legal (IML), que recolheu o corpo.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter