Recife: ciclista morre após cair na pista e ser atropelado por caminhão na BR-101
O caminhão não estava no local quando a viatura da PRF chegou
Um ciclista morreu na manhã desta sexta-feira (6) após se desequilibrar de uma bicicleta e ser atropelado por um caminhão. O sinistro aconteceu no quilômetro 65 da BR-101, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, por volta das 7h35.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando o efetivo chegou ao local, a vítima, que não teve a idade revelada, já havia morrido.
"A suspeita é de que o ciclista caiu na pista e foi atropelado por um caminhão", explicou a corporação.
O caminhão não estava no local quando a viatura da PRF chegou. Segundo a corporação, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai investigar o caso.
O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local, bem como o Instituto Médico Legal (IML), que recolheu o corpo.