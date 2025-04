A- A+

Zona Oeste Recife: ciclista morre após ser atropelado por caminhão; criança fica ferida e é socorrida Menina ferida, que não teve o nome e idade divulgados, foi socorrida ao Hospital da Restauração, na área central do Recife

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (24), na rua 21 de Abril. Além do homem, de 39 anos, uma menina ficou ferida.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 12º BPM foram acionados e realizaram o isolamento da área.

Uma viatura seguiu até a Central de Plantões da Capital com o motorista do caminhão envolvido no acidente para adoção das medidas cabíveis.

A menina ferida, que não teve o nome e idade divulgados, foi socorrida ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.



Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou a corporação.

