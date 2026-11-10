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Zona Sul Recife: ciclista morre após ser atropelado por carro no bairro da Imbiribeira; homem é preso Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta terça-feira (10), por volta das 5h30, nas proximidades da sede da Justiça Federal

Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta terça-feira (10), por volta das 5h30, nas proximidades do Aeroporto Internacional dos Guararapes.

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado e que o óbito ocorreu antes do atendimento.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também esteve no local para atender a ocorrência envolvendo um carro e um ciclista.

No área, os agentes constataram que o ciclista havia morrido e acompanharam o trabalho da perícia.

Não há informações sobre a identidade da vítima, as circunstâncias da colisão e nem sobre o motorista do veículo.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que prendeu em flagrante, por meio da Central de Plantões da Capital, um homem de 65 anos, devido ao acidente de trânsito.



"O autor foi conduzido até a delegacia, para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia", destacou a corporação.



Já a Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 19º BPM, informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal na Avenida Mascarenhas de Moraes, e que, ao chegar ao local, o efetivo constatou o óbito de uma pessoa.

"Segundo relatos de populares, o possível condutor envolvido no atropelamento estaria sendo contido por pessoas nas proximidades, embaixo de uma ponte na mesma avenida. Após as informações, o efetivo realizou deslocamento até o ponto indicado, e o envolvido posteriormente compareceu ao local da ocorrência", ressaltou a PMPE.

O homem foi conduzido à Ceplanc para adoção das medidas cabíveis. Os órgãos competentes foram acionados para os procedimentos periciais, identificação da vítima e apuração das circunstâncias do acidente.

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