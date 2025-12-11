Recife começa celebração do ciclo natalino 2025 nesta sexta (12); veja programação completa
Até o final de dezembro mais de 80 atrações vão se apresentar pelo Bairro do Recife, Tamarineira, Graças e Segundo Jardim
O Recife inicia, de forma oficial, o ciclo natalino de 2025 nesta sexta-feira (12). A capital pernambucana estará cheio de cores e luzes ao longo de todo o mês de dezembro, com mais de 80 atrações pelo Bairro do Recife, Tamarineira, Graças e Segundo Jardim.
As ações são organizadas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
Leia também
• Recife: Parque Santana recebe ação Natal + Solidário no sábado (13)
• Ceia de Natal: saiba onde encomendar as comidas de final de ano
• CDL Recife lança campanha "Natal Premiado" para aumentar as vendas do comércio no final do ano
A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, abre as celebrações a partir das 18h com apresentações do Pastoril Tia Nininha 3ª Idade, Orquestra Riviera do Recife e o Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte.
No sábado (13), a programação começa a partir das 15h, com forró. Para celebrar o aniversário de 113 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, será realizada a segunda edição do Cortejo Gonzaguiano, que reunirá dezenas de forrozeiros, celebrando ainda o Dia Nacional do Forró, ritmo reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
Às 17h, o cortejo sai da Rio Branco em direção à Praça do Arsenal, após apresentações de diversos artistas, como Raminho do Acordeon, Roberto Cruz, Dudu do Acordeon, Andrezza Formiga, André Macambira, Herbert Lucena, César Amaral, Kelly Rosa, Cláudio Rabeca, Rogério Rangel, Cristina Amaral e Juba Valença.
A partir das 18h, o frevo abrirá alas na programação do bairro histórico. Ainda na Praça do Arsenal, dois dos principais nomes do carnaval brasileiro, maestro Spok e Armandinho Macedo, se reúnem para o show inédito “Frevo pernambucano, sotaque baiano”, marcando a estreia do Fest Brasil.
Além de forró e frevo, tem folguedo natalino garantido na programação do bairro histórico. Das 17h às 21h, quatro atrações irão tingir de azul e encarnado a Avenida Rio Branco: Pastoril Sonho de uma Adolescente, Orquestra Frevo Mix - Especial de Natal, Pastoril Giselly Andrade e Mestre Lua.
No domingo (14), o Natal recifense promoverá um verdadeiro desfile de tradições, num cortejo natalino com centenas de brincantes pelas ruas do Bairro do Recife, entre pastoris, grupos de cavalo marinho, reisado, bandinhas natalinas, blocos líricos e passistas de frevo, além de personagens do Baile do Menino Deus, como o Jaraguá, a Burrinha Zabilin, o Boi e outros encantados do auto de Natal, que é um dos maiores espetáculos natalinos do mundo, tendo sido declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2024.
Com concentração às 15h30, o cortejo sai do Paço Alfândega e segue pela Marquês de Olinda e Marco Zero, em direção à Praça do Arsenal.
Além dos personagens e elencos do Baile, desfilarão pelas ruas do centro histórico o Grupo Sereia Teimosa, os pastoris Viver a Vida Terceira Idade, Evolução, Rosa Mística dos Torrões, os blocos das Ilusões e Pierrot de São José, o Reisado Imperial, o Guerreiro Sol Nascente, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, além de integrantes da Escola de Frevo do Recife e da Escola Pernambucana de Circo, abrindo alas para o futuro.
Na Praça do Arsenal, os públicos do Recife têm encontro marcado com mais música.
A partir das 18h, será realizado um concerto especial da Orquestra Sinfônica do Recife, em celebração ao ciclo natalino.
Com regência do maestro José Renato Accioly, a apresentação encerra a temporada do conjunto orquestral considerado um dos mais antigos em atividade ininterrupta no país, que irá ao encontro do Recife no bairro histórico, levando um repertório caprichado.
A primeira peça do concerto será o medley “Baile do Menino Deus”, com as músicas “Romã, Romã” e Jaraguá”, com direito a coro infantil, fortes e agudas emoções.
Em seguida, serão tocadas “Uma Visão Nordestina” e “Serenata do Capibaribe”, do maestro Duda, e mais quatro clássicos natalinos: “Suíte Quebra Nozes”, “Valsa do Imperador”, “Christmas Festival” e “Noite Feliz”.
Também no domingo, o “Natal dos Sons” começará a espalhar seus acordes de esperança pelos parques da Tamarineira e das Graças e pelo Segundo Jardim. Cada um dos três polos receberá quatro atrações, como os pastoris Angel de Brasília Teimosa, Luz do Amanhecer e Esperança, os bois Cara Branca de Limoeiro e Mirim de Água Fria, a Ciranda Sant’anna e o Coral Vozes do Alto.
Até o fim do mês, a festa continua por toda a cidade, com os mais autênticos folguedos relacionados ao ciclo e atrações pernambucanas, como autos de Natal, bandinhas natalinas, bois, cavalos marinhos, cirandas, corais, grupos de dança, pastoris e reisados.
Na Rio Branco, maior polo e palco do ciclo, haverá programação também nos dias 19 e 20 e 21, 25, 26, 27 e 28. Nos parques e no Segundo Jardim, a festa continua nos dias 21, 25 e 28.
Programação Natal dos Sons:
12/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Pastoril Tia Nininha 3ª Idade
19h - Orquestra Riviera do Recife
20h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
13/12 (Sábado)
Rio Branco
17h - Pastoril Sonho de uma Adolescente
18h - Orquestra Frevo Mix - Especial de Natal
19h - Pastoril Giselly Andrade
20h - Mestre Lua
14/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Orquestra Som Brasil - Trio Som Brasil
16h - Pastoril Tia Nininha
17h - Boi de Mainha
18h - Pastoril Estrela Brilhante
19h - Auto de Natal Afro-Brasileiro
Parque da Tamarineira
16h - Pastoril Angel de Brasília Teimosa
17h - O Natal do Boi D’Loucos
18h - Pastoril UR-3 Ibura
19h - Ciranda Sant’anna
Parque das Graças
16h - Boi Cara Branca de Limoeiro
17h - Pastoril Luz do Amanhecer
18h - Orquestra Riviera do Recife
19h - Pastoril Brincantear
Segundo Jardim
16h - Orquestra Vereda Tropical
17h - Coral Vozes do Alto
18h - Pastoril Esperança
19h - Boi Mirim de Água Fria
19/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Orquestra Harmonia
19h - Boi Mimoso de Natal
20h - Pastoril Perigosas Pastoras
21h - O Natal Delas - Só Mulheres Bandinha Natalina
20/12 (Sábado)
Rio Branco
16h - Ninho e sua Orquestra Natal para Todos
17h - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia
18h - Cavalo Marinho Boi Pintado
19h - Pastoril Jardim da Alegria
20h - Mestre Mago e a Ciranda Veneno - Festejos Natalinos
21/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Pastoril Lindas Ciganas
16h - Boi Faceiro
17h - Pastoril Campinas Alegres
18h - Ciranda das Flores da Amunam
19h - Cia PE - Nambuco de Dança - Pastoril Divinas Pastoras
Parque da Tamarineira
16h - Balé Popular do Recife - Pique do Guerreiro
17h - Pastoril Raio de Sol Mirim
18h - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta
19h - Pastoril Estrela de Belém
Parque das Graças
16h - Banda Cervac Força Especial
17h - Pastoril Estrela Dourada
18h - Balé Brilhart
19h - Boi Dourado de Limoeiro
Segundo Jardim
16h - Orquestra 90 Graus
17h - Cavalo Marinho Mestre Batista
18h - Balé Popular Expressão e Arte
19h - Ciranda Rosa de Ouro
25/12 (Quinta-feira)
Rio Branco
15h - Orquestra Tangarás
16h - Orquestra Independente do Ibura
Parque da Tamarineira
16h - Bandinha Cantigas Natalinas
17h - Boi Mandingueiro
Parque das Graças
16h - Orquestra Golden Natal dos Reencontros
17h - Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada
Segundo Jardim
16h - Orquestra Clave a Luz Resplandece
17h - Orquestra 19 de Fevereiro
26/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Bandinha Natalina Arco-Íris - Natal de Paz e Harmonia
19h - Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir
20h - Pastoril Estrela do Mar
21h - Ciranda Terno da Mata
27/12 (Sábado)
Rio Branco
16h - Orquestra Plural
17h - Pastoril Estrela do Norte
18h - Boi Treloso do Recife
19h - Pastoril Estrela Celeste
20h - Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos
28/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Banda Coruja e Seus Tangarás
16h - Pastoril Esperança
17h - Cia Trapiá de Dança
18h - Pastoril Nossa Senhora do Rosário
19h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda
Parque da Tamarineira
16h - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina
17h - Pastoril Tia Marisa
18h - Boi da Cutia
19h - Pastoril Estrela Guia do Cabo
Parque das Graças
16h - Pastoril Raio de Sol Mirim
17h - Boi Bombá do Hemetério
18h - Pastoril Evolução
19h - Ciranda do Amaro Branco
Segundo Jardim
16h - Orquestra do Maestro Gerson Jr. - Natal da Compreensão
17h - Grupo Sereias Teimosas
18h - Balé Popular do Recife - Natal de Todos os Ritmos
19h - Pastoril Rosa Mística dos Torrões