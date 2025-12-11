A- A+

Natal Recife começa celebração do ciclo natalino 2025 nesta sexta (12); veja programação completa Até o final de dezembro mais de 80 atrações vão se apresentar pelo Bairro do Recife, Tamarineira, Graças e Segundo Jardim

O Recife inicia, de forma oficial, o ciclo natalino de 2025 nesta sexta-feira (12). A capital pernambucana estará cheio de cores e luzes ao longo de todo o mês de dezembro, com mais de 80 atrações pelo Bairro do Recife, Tamarineira, Graças e Segundo Jardim.

As ações são organizadas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, abre as celebrações a partir das 18h com apresentações do Pastoril Tia Nininha 3ª Idade, Orquestra Riviera do Recife e o Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte.

No sábado (13), a programação começa a partir das 15h, com forró. Para celebrar o aniversário de 113 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, será realizada a segunda edição do Cortejo Gonzaguiano, que reunirá dezenas de forrozeiros, celebrando ainda o Dia Nacional do Forró, ritmo reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Às 17h, o cortejo sai da Rio Branco em direção à Praça do Arsenal, após apresentações de diversos artistas, como Raminho do Acordeon, Roberto Cruz, Dudu do Acordeon, Andrezza Formiga, André Macambira, Herbert Lucena, César Amaral, Kelly Rosa, Cláudio Rabeca, Rogério Rangel, Cristina Amaral e Juba Valença.

A partir das 18h, o frevo abrirá alas na programação do bairro histórico. Ainda na Praça do Arsenal, dois dos principais nomes do carnaval brasileiro, maestro Spok e Armandinho Macedo, se reúnem para o show inédito “Frevo pernambucano, sotaque baiano”, marcando a estreia do Fest Brasil.

Além de forró e frevo, tem folguedo natalino garantido na programação do bairro histórico. Das 17h às 21h, quatro atrações irão tingir de azul e encarnado a Avenida Rio Branco: Pastoril Sonho de uma Adolescente, Orquestra Frevo Mix - Especial de Natal, Pastoril Giselly Andrade e Mestre Lua.

No domingo (14), o Natal recifense promoverá um verdadeiro desfile de tradições, num cortejo natalino com centenas de brincantes pelas ruas do Bairro do Recife, entre pastoris, grupos de cavalo marinho, reisado, bandinhas natalinas, blocos líricos e passistas de frevo, além de personagens do Baile do Menino Deus, como o Jaraguá, a Burrinha Zabilin, o Boi e outros encantados do auto de Natal, que é um dos maiores espetáculos natalinos do mundo, tendo sido declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2024.

Com concentração às 15h30, o cortejo sai do Paço Alfândega e segue pela Marquês de Olinda e Marco Zero, em direção à Praça do Arsenal.

Além dos personagens e elencos do Baile, desfilarão pelas ruas do centro histórico o Grupo Sereia Teimosa, os pastoris Viver a Vida Terceira Idade, Evolução, Rosa Mística dos Torrões, os blocos das Ilusões e Pierrot de São José, o Reisado Imperial, o Guerreiro Sol Nascente, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, além de integrantes da Escola de Frevo do Recife e da Escola Pernambucana de Circo, abrindo alas para o futuro.

Na Praça do Arsenal, os públicos do Recife têm encontro marcado com mais música.

A partir das 18h, será realizado um concerto especial da Orquestra Sinfônica do Recife, em celebração ao ciclo natalino.

Com regência do maestro José Renato Accioly, a apresentação encerra a temporada do conjunto orquestral considerado um dos mais antigos em atividade ininterrupta no país, que irá ao encontro do Recife no bairro histórico, levando um repertório caprichado.

A primeira peça do concerto será o medley “Baile do Menino Deus”, com as músicas “Romã, Romã” e Jaraguá”, com direito a coro infantil, fortes e agudas emoções.

Em seguida, serão tocadas “Uma Visão Nordestina” e “Serenata do Capibaribe”, do maestro Duda, e mais quatro clássicos natalinos: “Suíte Quebra Nozes”, “Valsa do Imperador”, “Christmas Festival” e “Noite Feliz”.

Também no domingo, o “Natal dos Sons” começará a espalhar seus acordes de esperança pelos parques da Tamarineira e das Graças e pelo Segundo Jardim. Cada um dos três polos receberá quatro atrações, como os pastoris Angel de Brasília Teimosa, Luz do Amanhecer e Esperança, os bois Cara Branca de Limoeiro e Mirim de Água Fria, a Ciranda Sant’anna e o Coral Vozes do Alto.

Até o fim do mês, a festa continua por toda a cidade, com os mais autênticos folguedos relacionados ao ciclo e atrações pernambucanas, como autos de Natal, bandinhas natalinas, bois, cavalos marinhos, cirandas, corais, grupos de dança, pastoris e reisados.

Na Rio Branco, maior polo e palco do ciclo, haverá programação também nos dias 19 e 20 e 21, 25, 26, 27 e 28. Nos parques e no Segundo Jardim, a festa continua nos dias 21, 25 e 28.



Programação Natal dos Sons:

12/12 (Sexta-feira)

Rio Branco

18h - Pastoril Tia Nininha 3ª Idade

19h - Orquestra Riviera do Recife

20h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

13/12 (Sábado)

Rio Branco

17h - Pastoril Sonho de uma Adolescente

18h - Orquestra Frevo Mix - Especial de Natal

19h - Pastoril Giselly Andrade

20h - Mestre Lua



14/12 (Domingo)

Rio Branco

15h - Orquestra Som Brasil - Trio Som Brasil

16h - Pastoril Tia Nininha

17h - Boi de Mainha

18h - Pastoril Estrela Brilhante

19h - Auto de Natal Afro-Brasileiro

Parque da Tamarineira

16h - Pastoril Angel de Brasília Teimosa

17h - O Natal do Boi D’Loucos

18h - Pastoril UR-3 Ibura

19h - Ciranda Sant’anna

Parque das Graças

16h - Boi Cara Branca de Limoeiro

17h - Pastoril Luz do Amanhecer

18h - Orquestra Riviera do Recife

19h - Pastoril Brincantear

Segundo Jardim

16h - Orquestra Vereda Tropical

17h - Coral Vozes do Alto

18h - Pastoril Esperança

19h - Boi Mirim de Água Fria

19/12 (Sexta-feira)

Rio Branco

18h - Orquestra Harmonia

19h - Boi Mimoso de Natal

20h - Pastoril Perigosas Pastoras

21h - O Natal Delas - Só Mulheres Bandinha Natalina

20/12 (Sábado)

Rio Branco

16h - Ninho e sua Orquestra Natal para Todos

17h - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia

18h - Cavalo Marinho Boi Pintado

19h - Pastoril Jardim da Alegria

20h - Mestre Mago e a Ciranda Veneno - Festejos Natalinos

21/12 (Domingo)

Rio Branco

15h - Pastoril Lindas Ciganas

16h - Boi Faceiro

17h - Pastoril Campinas Alegres

18h - Ciranda das Flores da Amunam

19h - Cia PE - Nambuco de Dança - Pastoril Divinas Pastoras

Parque da Tamarineira

16h - Balé Popular do Recife - Pique do Guerreiro

17h - Pastoril Raio de Sol Mirim

18h - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta

19h - Pastoril Estrela de Belém

Parque das Graças

16h - Banda Cervac Força Especial

17h - Pastoril Estrela Dourada

18h - Balé Brilhart

19h - Boi Dourado de Limoeiro

Segundo Jardim

16h - Orquestra 90 Graus

17h - Cavalo Marinho Mestre Batista

18h - Balé Popular Expressão e Arte

19h - Ciranda Rosa de Ouro

25/12 (Quinta-feira)

Rio Branco

15h - Orquestra Tangarás

16h - Orquestra Independente do Ibura

Parque da Tamarineira

16h - Bandinha Cantigas Natalinas

17h - Boi Mandingueiro

Parque das Graças

16h - Orquestra Golden Natal dos Reencontros

17h - Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada

Segundo Jardim

16h - Orquestra Clave a Luz Resplandece

17h - Orquestra 19 de Fevereiro



26/12 (Sexta-feira)

Rio Branco

18h - Bandinha Natalina Arco-Íris - Natal de Paz e Harmonia

19h - Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir

20h - Pastoril Estrela do Mar

21h - Ciranda Terno da Mata

27/12 (Sábado)

Rio Branco

16h - Orquestra Plural

17h - Pastoril Estrela do Norte

18h - Boi Treloso do Recife

19h - Pastoril Estrela Celeste

20h - Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos

28/12 (Domingo)

Rio Branco

15h - Banda Coruja e Seus Tangarás

16h - Pastoril Esperança

17h - Cia Trapiá de Dança

18h - Pastoril Nossa Senhora do Rosário

19h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda

Parque da Tamarineira

16h - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina

17h - Pastoril Tia Marisa

18h - Boi da Cutia

19h - Pastoril Estrela Guia do Cabo

Parque das Graças

16h - Pastoril Raio de Sol Mirim

17h - Boi Bombá do Hemetério

18h - Pastoril Evolução

19h - Ciranda do Amaro Branco

Segundo Jardim

16h - Orquestra do Maestro Gerson Jr. - Natal da Compreensão

17h - Grupo Sereias Teimosas

18h - Balé Popular do Recife - Natal de Todos os Ritmos

19h - Pastoril Rosa Mística dos Torrões

Veja também