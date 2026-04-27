Recife Cidade Parque promove mostra de cinema com filmes sobre questões ambientais
A programação conta com sessões fechadas para estudantes e aberta ao público geral
O projeto Recife Cidade Parque promove a Mostra de Cinema Recife Cidade Parque, com sessões fechadas para estudantes de escolas públicas e privadas nesta terça (28) e quarta (29). No dia 12 de maio, das 19h às 21h, a sessão será aberta ao público em geral.
A mostra ocorre em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ e tem o objetivo de ampliar a discussão com a sociedade sobre as questões ambientais que afetam a capital pernambucana.
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Após a exibição das sessões, haverá debate com pesquisadores do projeto e realizadores das produções. A entrada é gratuita.
Programação
Na programação constam filmes e animações de realizadores prioritariamente pernambucanos: Recife Frio (PE), de Kleber Mendonça Filho; Águas Que Arrebentam (PE) (direção coletiva - Massapê); Céu Fumaça: A emergência climática na voz das crianças (SP) de Jader Gudin - Instituto Alana; Ameaças Climáticas do Recife (PE), de Íris Samandhi; e Entre Margens (PE), de Raquel Velasco Weller, Lis Bettini, Arthur Cardoso, Francisco Pestana.
Os filmes e animações abordam temas que envolvem o Recife e sua relação com a natureza, como a questão climática, eventos extremos, a importância do mangue entre outros assuntos que conectam às discussões em torno da necessidade de adaptar a cidade às mudanças do clima, garantindo qualidade de vida a sua população.
Veja a programação completa:
Cinema da Fundação - Museu
Terça-feira (28) - 9h às 11h
Estudantes do 9º ano e Ensino Médio
Cinema da Fundação - Derby
Quarta-feira (29) - 9h às 11h
Estudantes do 9º ano e Ensino Médio
Cinema da Fundação - Derby
12 de maio - 19h às 21h
Público em geral
Com informações de assessoria