A- A+

Zona Sul DO RECIFE Recife: colisão em Boa Viagem deixa entregador com bicicleta ferido; motorista é preso Motorista de um carro, modelo Mini Cooper, teria perdido o controle, subido a calçada e atingido o trabalhador

Uma colisão deixou um entregador ferido na noite desse domingo (15), na avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O motorista de um carro, modelo Mini Cooper, teria perdido o controle, subido a calçada e atingido o trabalhador, que usava uma bicicleta para realizar entregas. Ele foi preso em flagrante.

O acidente aconteceu por volta das 21h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 21h23 e enviou uma equipe ao local.

A corporação realizou o atendimento ao entregador de 19 anos, que foi socorrido ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima, que não teve o nome divulgado.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o condutor do carro, de 39 anos, foi preso em flagrante, por meio da Delegacia de Boa Viagem.



Ele foi autuado por acidente de trânsito com vítima não fatal e lesão corporal de trânsito, após o veículo que estava conduzindo colidir com a bicicleta da vítima.



"O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis", destacou a PCPE.

Veja também