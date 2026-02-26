A- A+

Zona Oeste Recife: colisão deixa dois motociclistas e passageiro feridos na BR-101, no Barro Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 6h30

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na BR-101, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 6h30, no quilômetro 72 da via sentido Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois condutores das motos envolvidas e um passageiro ficaram feridos.

As vítimas, que não tiveram os nomes e idades divulgados, precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde não informadas.

Ainda segundo a PRF, os dois motociclistas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ou seja, não apontou consumo de bebida alcoólica.

