Recife: começa a restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro

As obras de restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição foram iniciadas, nesta quinta-feira (17), após a ordem de serviço ser assinada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB).



O momento aconteceu no Santuário Arquidiocesano que leva o nome da imaculada, no bairro do Morro da Conceição, Zona Norte da cidade. Participaram do ato o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e o reitor do santuário, padre Emerson Borges.

Em discurso ao público dentro do templo, os três reafirmaram o compromisso de cuidar do símbolo que inspira fé junto à população. Aos pés da santa, Dom Paulo Jackson ministrou a benção e aspergiu água benta sobre os trabalhadores e os representantes da gestão municipal.

A partir de agora, o monumento e o nicho, que são patrimônio cultural da capital, passarão por serviços técnicos especializados para o reavivamento da pintura e o tratamento dos pontos de oxidação, garantindo a preservação do ícone religioso, que deve ser entregue em 45 dias.



Durante entrevista, João Campos adiantou que a capela do santuário também será reformada em breve, até novembro próximo.

“É o restauro de uma obra de 120 anos. Tem um contexto histórico envolvido e a equipe contratada é especializada em restauro. Toda a base de pedra, a imagem e até a coberta dela serão restauradas. Para cada estrutura dessa, tem uma ação diferente. A mais detalhada é a da própria imagem. Vai ser uma equipe multidisciplinar trabalhando. Tudo fica pronto, no máximo, até novembro”, explicou ele.

Imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro, no Recife, vai passar pela terceira restauração - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Segundo o prefeito, além da visão religiosa, o restauro da imagem compreende o contexto histórico e religioso para o povo do Recife. Ele destacou ainda que, durante o ano inteiro, o santuário é um ponto de peregrinação.

“Aqui também é um ponto de esperança e solicitação de proteção para a cidade. Para quem é católico, aqui tem um componente de fé muito especial. Mas, independente de religião, aqui tem um componente histórico da cidade. A história do Recife passa por aqui”, complementou ele.

O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, apontou que as obras de restauro de patrimônios católicos representam um novo tempo na vida dos fiéis.

Dom Paulo Jackson reza no Santuário do Morro da Conceição: "A relação do povo do Recife com a imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro é de uma profundidade afetiva, religiosa e espiritual impressionante" - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“A relação do povo do Recife com a imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro é de uma profundidade afetiva, religiosa e espiritual impressionante. Restaurada a imagem, mais e mais as pessoas poderão aqui vir para fazer preces, pagar promessas e manter essa relação tão bonita que o povo tem com nossa mãe Maria Santíssima”, refletiu.

Recursos

O investimento total é de R$ 117.648,46. É a terceira reforma da imagem, tendo sido a primeira em 2001e a segunda em 2014. A empresa de engenharia Regina Gaudêncio vai ficar responsável por coordenar a equipe técnica, composta por quatro profissionais diretos no processo e um consultor de restauro especialista em metais.

Isolamento

O monumento, com a imagem e o nicho, será isolado durante as obras. As atividades restaurativas vão ser feitas no mesmo local. A evolução da obra poderá ser vista e acompanhada durante a semana, de segunda a quinta, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.



Durante o serviço, o funcionamento do Santuário do Morro da Conceição segue a programação normal, ms a parte posterior, onde fica o monumento, terá acesso restrito somente a um dos velários.

O presidente da Empresa de Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), Daniel Saboya, destacou que a empresa Concrepoxi, que fará os trabalhos, é a mesma que restaurou a santa em 2014. Pelo menos 10 pessoas estão envolvidas no serviço.

“A gente teve o compromisso de organizar esse restauro com todo zelo possível que a santa merece. Vamos manter toda a fidelidade, visto que é um patrimônio tombado pelo Iphan. Vamos manter a estrutura, cores e características dela. Toda a estrutura aqui do pátio passou por uma reforma e agora chegou a hora da própria santa”, falou.

Ano de reinaugurações

A obra de restauro da santa acontece cerca de dois meses após a reinauguração do templo, que passou por reformas no teto. O teto havia desabado em agosto do ano passado, deixando dois mortos e diversos feridos.

História da imagem

Trazida de Lourdes, na França, em 1904, a imagem de Nossa Senhora da Conceição está colocada no ponto mais alto do Recife, à época conhecido como Alto do Oiteiros ou Alto Bela Vista.

O pedido para a construção da imagem foi feito pelo então Bispo da Diocese de Olinda, Dom Luís Raymundo da Silva Britto, por ocasião da comemoração dos 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição,verdade da fé católica que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção (ou conceição).

Esse dogma, um dos quatro atribuídos a Maria, foi proclamado pelo papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854.

Com 3,5 metros de altura e peso de 1.840 quilos, a imagem da Imaculada Conceição representa a figura de Maria Mãe de Jesus toda vestida de branco e envolta em um manto azul, simbolizando a passagem bíblica citada em Gênesis 3:15, que diz:

"Porei inimizade entre ti [a serpente, figura do diabo] e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça.”

A imagem mostra Maria de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés. A face é voltada para a igreja matriz numa posição privilegiada que pode ser vista de várias partes do Recife.

