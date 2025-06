Recife: começa censo para cadastrar condutores de veículos de tração animal; veja como fazer

A- A+

Começa nesta segunda-feira (2) o cadastro de condutores de veículos de tração animal no Recife. O censo será feito até 30 de junho e tem como objetivo identificar os tutores e contabilizar os animais utilizados para cadastrá-los para benefícios futuros.

Segundo a Prefeitura do Recife (PCR), a ação faz parte do Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, que deverá ser implementado pela gestão municipal nos próximos meses.

Condutores residentes e domiciliados no Recife devem comparecer aos locais de atendimento, de acordo com endereço e datas de cadas região [confira a lista no final do texto].

É preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência com CEP da cidade.

Entre esta segunda-feira e a próxima quarta-feira (4), o censo estará nos bairros de Areias, Dois Unidos, Imbiribeira, Joana Bezerra, Passarinho e Várzea, das 8h às 12h.



De acordo com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais da PCR, animal e carroça serão identificados no atendimento. O equino receberá um microchip sob a pela, com número de identificação; e a carroça, um adesivo impermeável de identificação.

Condutores cadastrados serão convocados a partir de agosto para fazer a comprovação das informações declaradas.

Próxima etapa

Em uma etapa seguinte, quem atender aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estará apto a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça, se houver.

O Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal dará apoio a relocação desses trabalhadores no mercado, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias.



Segundo a PCR, a medida considera o impacto socioeconômico que o trabalho dos carroceiros representa para a cidade.

Condutores também terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, este último por meio do CredPop Recife, ao encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife, a disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e a concessão de veículo alternativo, que será viabilizado através de parcerias com cooperativas de reciclagem.

Confira o cronograma

2, 3 e 4 de junho, das 8h às 12h

Areias – Rua Jupiracy, 257 – próximo à Igreja Presbiteriana de Jardim Uchôa

Dois Unidos – Praça Canavial – (Rua Canavial, próximo ao CT Abreus Fight)

Imbiribeira – em frente à Associação de Moradores Beira do Rio (Rua Manoel de Morais, 1, Beira do Rio)

Joana Bezerra – Praça do Sitinho – (ao lado da Academia da Cidade)

Passarinho – Habitacional Miguel Arraes de Alencar (Rua Pereira Barreto, 1260 - Passarinho)

Várzea – Associação de Moradores – (Rua dos Lírios, 1 – Loteamento Padre Henrique)

5, 6 e 9 de junho, das 8h às 12h

Campo Grande – Praça Vinte de Julho (Rua Cirilino Afonso de Melo)

Cordeiro – Praça da Fé (Rua Paes Cabral) – próxima ao Colégio Anglo Líder

Guabiraba – Entrada de Aritana (após o pontilhão da Guabiraba)

Imbiribeira – em frente à Associação de Moradores Beira do Rio (Rua Manoel de Morais, 1, Beira do Rio)

Jiquiá – Praça da Juventude/Zeppelin (Av. João Cabral de Melo Neto)

Joana Bezerra – Praça do Sitinho (ao lado da Academia da Cidade)

10, 11 e 12 de junho, de 8h às 12h

Arruda – campo ao lado da UPAE do Arruda (Av. José dos Anjos)

Curado – Centro Bidu Krause (Rua 11 de agosto)

Dois Irmãos – Praça de Dois Irmãos (próximo ao Parque de Dois Irmãos)

Imbiribeira – em frente à Associação de Moradores Beira do Rio (Rua Manoel de Morais, 1) (apenas dias 10 e 11)

Iputinga (Casarão do Barbalho – Estrada do Barbalho) – Escola Municipal Casarão do Barbalho

Joana Bezerra (Praça do Sitinho – ao lado da Academia da Cidade)

13, 16 e 17 de junho, de 8h às 12h

Bongi / Mustardinha (Rua Aparecida de Minas com Rua Randolfo Pinto Ferreira)

Campina do Barreto – Gramadão da Campina do Barreto (Rua Cél. Mariano Lisboa)

Coelhos – Campinho dos Coelhos (Rua Padre Venâncio)

Nova Descoberta – Campo do Beira Rio (próximo à UPA de Nova Descoberta)

Torrões/ Vietnã – Praça da Infância (Rua Maestro Jones Johnson)

18, 25 e 26 de junho, de 8h às 12h

Afogados – Praça do Mangue/ Academia da Cidade – (R. do Mangue, 81)

Cabanga – Campo do Cabanga (em frente ao quartel do Exército)

Campina do Barreto – Gramadão de Campina do Barreto – (Rua Cél. Mariano Lisboa)

Engenho do Meio – Praça da Infância (Rua Maestro Jones Johnson)

Vasco da Gama – próximo à ONG Saúde em Ação (Rua Diadema)

27, 28 e 30 de junho, de 8h às 12h

Cabanga – Campo do Cabanga (em frente ao quartel do Exército)

Caxangá – Associação de Nova Morada/ Terminal de Ônibus de Nova Morada (R. Dep. José Francisco de Melo Cavalcante, 72)

Jardim São Paulo – Campo El Salvador (ao lado da Escola Padre Mathias Delgado)

Santana/Poço da Panela – Parque Santana (R. Jorge Gomes de Sá)

Porto da Madeira – ao lado do Campo Society Gera Gol (Rua Compositor Vinícius de Moraes, 67)

12, 13, 16, 18, 26, 28 e 30 de junho, de 8h às 12h

Ibura (Rua Professor José Brasileiro, 100)

Veja também