Recife começa vacinação contra o HPV de pessoas entre nove e 19 anos nesta segunda (22); saiba mais

A Secretaria de Saúde do Recife começa, a partir desta segunda-feira (22), a vacinação contra o HPV para pessoas entre nove e 19 anos - antes o serviço estava disponível apenas para a faixa etária dos nove aos 14 anos. O esquema vacinal consiste em uma única dose, que substitui o antigo modelo de duas aplicações.

O serviço está disponível nas 170 salas de vacinação do Recife e também nos quatro shopping centers da cidade - RioMar, Tacaruna, Recife e Boa Vista. A população também pode se vacinar no Centro Médico José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, Zona Norte da cidade.

"O principal objetivo é aumentar a adesão à vacinação e ampliar a cobertura vacinal, visando eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública. A recomendação da dose única foi respaldada por estudos com evidências robustas sobre sua eficácia em comparação com esquemas de duas ou três doses. Além disso, o novo esquema segue as diretrizes mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)", destacou a gerente do programa de imunização do Recife, Nádia Carneiro.

Anualmente, são registrados cerca de 570 mil novos casos de câncer do colo do útero no mundo, associados ao vírus HPV. No Brasil, a enfermidade é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, o que torna a vacinação essencial para a prevenção.

A estimativa para o triênio 2023-2025 aponta para 770 novos casos em Pernambuco, com 170 diagnosticados no Recife, de acordo com pesquisa de 2022 do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A vacina HPV quadrivalente, incorporada em 2014 no Calendário Nacional de Vacinação, protege contra os tipos virais mais comuns do HPV.

O público-alvo da vacinação no Recife inclui meninas e meninos de nove a 19 anos, com o objetivo de protegê-los antes da exposição ao vírus. Além disso, são contempladas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) pessoas com imunocomprometimento, vítimas de violência sexual e outras condições específicas também são contempladas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Esses cidadãos receber a vacina até os 45 anos.

"A vacina quadrivalente disponível no SUS protege contra quatro tipos de vírus associados a diferentes condições, como condilomas acuminados (conhecidos como verruga genital) e câncer de colo do útero", completou a gerente.

Orientações para a população

Ao se deslocar para um posto de vacinação mais próximo, a população deve levar documento com foto - informando o CPF - e, se tiver, caderneta de vacinação. No caso de menores de idade, devem estar acompanhados de pais e responsáveis.

Veja, abaixo, os grupos contemplados:

- Adolescentes de 9 a 19 anos: dose única;



- Pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR): 03 doses (0-2-6 meses);



- Pessoas em condições clínicas especiais (como HIV/AIDS, transplantados e imunossuprimidos): 03 doses (0-2-6 meses);



- Vítimas de violência sexual: de 09 a 14 anos: 02 doses (0-6 meses), de 15 a 45 anos: 03 doses (0-2-6 meses);



- Vítimas de violência sexual com condições clínicas especiais: 03 doses (0-2-6 meses).

