Recife: Compesa inicia obras nas redes coletoras das avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou duas obras em redes coletoras no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

As intervenções acontecem nas avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira.

Na avenida Conselheiro Aguiar, a obra ocorre entre as ruas Souto Filho e Pereira da Costa.

Mapa do local de interdição | Arte: Compesa/Divulgação

No trecho, serão instalados mais de 300 metros de tubulações com 150 milímetros de diâmetro, a uma profundidade de 2,80 metros.

O método utilizado é o de vala aberta. O serviço é realizado na faixa do meio da via, de segunda a sexta-feira, no horário noturno, das 21h às 6h.

Segundo a Compesa, a previsão é que os serviços sejam concluídos até 4 de junho.

Já na avenida Domingos Ferreira, a obra acontece no trecho entre as ruas Uniflor e Vinte e Seis de Janeiro. No trecho, está prevista a implantação de 300 metros de tubulação.

Os trabalhos, que prosseguem até o dia 8 de maio, estão sendo realizados no lado leste da pista, com a interdição de duas faixas à esquerda da avenida. As atividades serão realizadas de segunda a sábado, das 7h às 17h.

A execução das obras nos dois locais está a cargo das equipes da BRK, empresa parceira da Compesa.



Para dúvidas, a população pode entrar em contato com o Plantão Social da obra pelo número (81) 99256-4762.

