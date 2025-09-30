A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou a prorrogação do prazo para conclusão da recuperação de duas frentes de obras, na Avenida Sul e na Avenida Domingos Ferreira, no Recife.



Na Avenida Sul, bairro de São José, na área central da capital pernambucana, a companhia toca serviços de recuperação de placas de concreto. Segundo a companhia, a intervenção, que deveria ser finalizada nesta terça-feira (30), será estendida até 17 de outubro.

O local já recebeu a implantação de 904 metros de tubulações. A Compesa agora trabalha no reforço estrutural de algumas placas já instaladas, o que demandou a prorrogação no prazo, assim como o tempo de cura do concreto, etapa essencial para garantir a durabilidade do pavimento.



A obra é feita na faixa exclusiva de ônibus da Avenida Sul, nos trechos em frente ao Grande Oriente de Pernambuco (nº 1800), entre as Ruas Itapira (nº 1500) até a Rua Carlos Coelho Leal Valente (nº 1450B) e no trecho entre as ruas Carlos Coelho Leal V alente (nº 1450B) até a Rua Brito (nº 1344).



"Para viabilizar os trabalhos, foi implantado um desvio pela faixa de trânsito misto, devidamente sinalizado. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção e sigam a orientação no local", afirmou a Compesa.

Os serviços são executados por equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, sempre das 7h30 às 17h, de segunda a sábado.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o plantão social da obra pelo telefone (81) 9.9256-4762.

Obras no Pina também são prorrogadas

A Compesa também informou alteração no prazo de conclusão de obra de esgotamento sanitário na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. Agora, os serviços serão finalizados até a próxima sexta-feira (3).

No local, na altura do cruzamento com a Rua Pereira da Costa, a Compesa já concluiu o assentamento de tubulação no lado leste da avenida.

"Com a finalização dessa etapa, foi iniciada uma nova fase da obra, essencial para o funcionamento do sistema. O trecho da travessia, no lado oeste, será realizado posteriormente", explicou a Compesa.

As equipes da BRK estão atuando agora na construção de um poço de visita, local por onde são realizas as inspeções de rede, localizado no cruzamento com a Rua Pereira da Costa.



"A estrutura é robusta e com profundidade de quase 4 metros, o que requer equipamentos de proteção, como blindados e escoramento, para a segurança dos trabalhadores. Por esse motivo, serão interditadas duas faixas da pista leste Avenida Domingos Ferreira durante o dia. Já no turno noturno, será necessário interditar completamente o trecho da via, o que provocará uma alteração no fluxo de trânsito na região", acrescentou a companhia, afirmando também que os motoristas devem ficar atentos à sinalização e utilizar as faixas do lado oeste, respeitando o sentido de fluxo.

Na Rua Pereira da Costa, onde também está em andamento uma outra frente de obra, o prazo de conclusão das atividades não sofreu alteração.



As equipes continuam trabalhando no local para o recapeamento asfáltico da via, que é a etapa final do serviço, também com a expectativa de concluir o trecho até a próxima sexta-feira (3).

