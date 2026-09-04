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INTERVENÇÃO Recife conclui embutimento de fios acumulados em postes na Rua do Apolo Objetivo da ação é trazer um visual mais bonito e limpo para o ambiente, segundo a gestão

O embutimento de fios da Rua do Apolo, no Bairro do Recife, área cental da capital pernambucana, foi concluído pela prefeitura. O objetivo da ação, que consistiu em tirar a fiação das redes de telecomunicação e energia se acumulava nos postes do local, é trazer um visual mais bonito e limpo para o ambiente, segundo a gestão.

Na última etapa, nessa quinta-feira (3), após o embutimento dos fios de telecom, a Neoenergia concluiu a remoção de seus cabos de eletricidade da via. A rua também contará, a partir de agora, com apenas 21 postes de ferro para a iluminação pública.

A remoção de 14 postes deve terminar até a próxima terça-feira (8), segundo a Neoenergia Pernambuco. A Folha de Pernambuco esteve na rua nesta sexta-feira (4) e verificou funcionários a serviço da distribuidora retirando postes.

"Hoje [quinta-feira] a Neoenergia concluiu o trabalho, retirando o fio de baixa tensão que faltava, o que também abre caminho para a retirada dos postes. O resultado é um visual muito mais limpo e organizado, com a fachada completamente livre. Isso amplia o espaço, preserva o patrimônio e melhora todo o ambiente urbano. Ficamos felizes em fazer parte de um projeto tão importante para a cidade", afirmou o prefeito do Recife, Victor Marques.

De acordo com a Neoenergia, as intervenções envolveram a implantação de aproximadamente 400 metros de rede subterrânea de média e baixa tensão, além da adaptação das instalações elétricas dos imóveis para possibilitar a conexão ao novo sistema.

Para o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Pablo Andrade, a entrega da Rua do Apolo representa um marco importante.

“Estamos investindo em uma infraestrutura moderna, alinhada às características de uma área histórica e que proporciona benefícios para moradores, comerciantes, turistas e para a própria cidade. É um projeto que une inovação, desenvolvimento urbano e melhoria da experiência de quem circula pelo bairro”, ressaltou.

Projeto será expandido para 10 ruas

A ação foi dividida em duas etapas. A primeira contemplou as ruas do Apolo e da Guia, além da Avenida Cais do Apolo, interligando os 70 imóveis da área aos dutos subterrâneos.

"Com isso, esses locais tornaram-se aptos a realizar a conexão da rede lógica para a posterior retirada da fiação aérea por parte das empresas de telecom que atendem a área", afirmou a prefeitura, em comunicado enviado à imprensa.

Recife conclui embutimento de fios acumulados em postes na Rua do Apolo. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Recife conclui embutimento de fios acumulados em postes na Rua do Apolo. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Recife conclui embutimento de fios acumulados em postes na Rua do Apolo. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Recife conclui embutimento de fios acumulados em postes na Rua do Apolo. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Recife conclui embutimento de fios acumulados em postes na Rua do Apolo. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Recife conclui embutimento de fios acumulados em postes na Rua do Apolo. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A segunda etapa do projeto de embutimento da rede de telecom já foi iniciada. Os pontos contemplados são as ruas Domingos Martins, do Bom Jesus, de São Jorge, Itaiópolis, do Observatório, Vital Oliveira, Travessa Barão Rodrigues Mendes e as avenidas Alfredo Lisboa, Rio Branco e Barbosa Lima.

Serão mais 53 imóveis. O término previsto para 25 de setembro, e a retirada dos fios está prevista para até 12 de fevereiro do próximo ano.

"A meta é levar essa transformação para mais áreas do Centro e do Recife", disse o prefeito.

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