Recife: condutor e passageira de moto ficam feridos após colisão com caminhão e carro na BR-101

Uma colisão envolvendo uma moto, um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (16), na BR-101, no Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito ocorreu no quilômetro 65 da rodovia sentido Recife, no bairro da Iputinga, Zona Oeste da capital pernambucana.

Por volta das 8h45, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo, colidiu no caminhão e bateu no parachoque do carro.

A PRF informou que o condutor e a passageira da moto ficaram feridos e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade de saúde.

Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. Também não há informações sobre o atual estado de saúde dos feridos.

