Recife: Conexão Cidadã realiza cadastro gratuito de catadores nesta quinta-feira (21)
Projeto chegou à marca de mais de 500 catadores autônomos cadastrados no Recife
O Conexão Cidadã Recife realiza, nesta quinta-feira (21), uma nova ação gratuita, voltada à documentação dos catadores.
A ação acontece na Ecoestação Recife, localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Campo Grande, Zona Norte da capital pernambucana.
A ação segue até às 16h desta quinta. Dentre as ações oferecidas estão os cadastros de catadores autônomos, a entrega de Equipamento de Proteção Individual para catadores cadastrados (EPI) e o encaminhamento de documentação.
Projeto Conexão Cidadã
Esta é mais uma ação do Conexão Cidadã que, neste mês de agosto, chegou à marca de mais de 500 catadores autônomos cadastrados e acolhidos pela iniciativa no Recife.
Dentre os catadores atendidos, a maior parte é formada por homens não brancos, com idades entre 30 e 50 anos e com baixa escolaridade. Cerca de 246 vivem em situação de rua e dependem exclusivamente da renda obtida com a catação.
Muitos dos catadores também atuam na área há décadas e a maioria, cerca de 322, têm dependentes sob sua responsabilidade.
Além disso, Conexão Cidadã já distribuiu mais de 100 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e realizou rodas de diálogo, treinamentos em segurança do trabalho e atividades de acolhimento.
Em parceria com a Secretaria de Saúde e a Casa de Justiça e Cidadania, o projeto também ofereceu vacinação, testagem rápida, orientação jurídica e atendimento psicossocial.
A iniciativa é uma realização da Ancat (Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis) em parceria com a Fundação Banco do Brasil e vem atuando em diversas capitais brasileiras para fortalecer redes de catadores autônomos, garantir acesso a políticas públicas e valorizar a reciclagem popular.
Com informações da assessoria