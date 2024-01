Recife: confira programação de Carnaval da Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro e QG do Frevo

A- A+

Com Marcelo D2, Arnaldo Antunes e Fafá de Belém na programação, a Prefeitura do Recife divulgou as atrações dos polos Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro e QG do Frevo, na Praça da Independência, durante o Carnaval 2024.



A Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, contará com apresentações de Teresa Cristina, Mestre Ambrósio, Geraldo Azevedo, Rubel, Arnaldo Antunes, Martins, Fafá de Belém, Filipe Catto, Isadora Melo, Raquel Reis e Marcelo D2.



Já no Pátio de São Pedro, nomes como Roger de Renor e seu Som na Rural, Mundo Livre, Maciel Salu, Chico César, Banda Eddie, Karina Buhr, Cascabulho, Ave Sangria, Isaar, Sandra de Sá e Chinaina, agitam a festa.

O Pátio de São Pedro também receberá o Palco da Diversidade, que funcionará no sábado (10) com uma programação voltada para o público LGBTQIA+.

Na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, o tradicional QG do Frevo receberá os artistas Spok, Maestros Duda, Nunes, Edson Rodrigues, Forró e Oséas, além da Orquestra 100% Mulher, Balé Popular do Recife, Cia Trapiá de Dança de Pernambuco e Balé Deveras, entre outros.



As atrações de outros polos devem ser divulgadas na próxima semana, segundo informou a Prefeitura do Recife.



Confira a programação completa dos três polos:

PRAÇA DO ARSENAL

Quinta-feira (8)

Bloco Nem com uma Flor



Sexta-feira (9)

Festejo com clarins, blocos, troças, passistas e clubes carnavalescos;

Família Salustiano e a Rabeca Encantada;

Almir Rouche;

Marron Brasileiro;

Teresa Cristina;

Mestre Ambrósio.



Sábado (10)

Festejo com ursos, bois, troças, maracatus e outras expressões da cultura popular;

Orquestra Arruando;

Orquestra do Maestro Duda;

Poeirada - Josildo Sá, Negadeza e Marcos Suzano;

Romero Ferro - Frevália com Luiz Lins e Barbarize;

Geraldo Azevedo;

Rubel.



Domingo (11)

Encontro de caboclinhos;

César Michilles & Transversal Frevo Orquestra;

Bruna Alimonda;

Natascha Falcão;

Arnaldo Antunes;

Martins.



Segunda-feira (12)

Encontro de blocos líricos e blocos de pau e corda;

André Rio;

Antônio Nóbrega;

Fafá de Belém;

Joyce Alane;

Marcelo D2.



Terça-feira (13)

Apresentações de orquestras, maracatus, escolas de samba e grupos de dança;

Frevos de Bloco - O Grande Encontro: Coral Edgard Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres;

Isadora Melo;

Uana;

Filipe Catto;

Rachel Reis.



PÁTIO DE SÃO PEDRO

Sexta-feira (9)

Som na Rural;

Banda Viruz;

Cascabulho;

Maciel Salu;

Mundo Livre;

Chico César;

DJ Maddam Sunset.



Sábado (10)

DJ Chel Costa;

Afoxé Filhos de Dandalunda;

Ciel;

Myllena Dantas;

Leticia Bastos;

Jader;

Banda Delikada;

Odilex;

Robson Haed;

Barbara Finsking;

Kora;

Salário Mínimo;

Macarrão Flyer;

Nega Delicia do Babado;

Eva Venenosa;

Pablety Lima;

Suelanny Carvalho;

Danny Brasil;

Mikelly Bomtempo;

André Dlevansk;

Nega Jurema;

Mara Drag;

Laysa Botelho;

Antonio Olivier;

Ohana Brasil;

Rita Rivotril;

Betty Xuca;

Black Negona;

Madonna Twins;

Sandra de Sá.

Domingo (11)

Som na Rural;

Família Salustiano e a Rabeca Encantada;

Pácua e Via Sat;

Alessandra Leão;

Lamento Negro e Daruê Malungo;

Siba;

Otto - As Quatro Estações;

DJ Catharina Dee Jah.



Segunda-feira (12)

Som na Rural;

Combo X;

Mônica Feijó;

Isaar;

Grupo Bongar;

Lia de Itamaracá;

DJ Vibra.



Terça-feira (13)

Som na Rural;

Banda Etnia;

Chinaina;

Ave Sangria;

Karina Buhr;

Banda Eddie;

DJ Carlota.



QG DO FREVO

Domingo (11)

Orquestra de Frevo do Maestro Nunes;

Cia Trapiá de Dança de Pernambuco;

PE Cultura Grupo de Dança;

Jota Michiles e César Michilles & Transversal Frevo Orquestra;

Cia de Dança Corpo em Movimento;

Cia de Dança Você e Eu no Frevo;

Maestro Edson Rodrigues;

Studio Viegas de Formação em Dança;

Turminha do Frevo;

Orquestra do Maestro Oséas;

Balé Popular do Recife;

Balé Andarilho;

Maestro Duda;

Cia de Dança Ogum Odé;

Grupo Chão de Estrelas - Trans no Frevo.



Segunda-feira (12)

Maestro Danda e Orquestra;

Balé Deveras;

Cia Pe-Nambuco Passistas;

Mendes e sua Orquestra;

Cia de Dança Angelita Kerollaine;

Grupo PE Cultura de Dança;

Orquestra do Maestro Lima Neto;

Saltos Cia de Dança Passistas;

Cia Brasil por Dança Adriana do Frevo;

SpokFrevo Orquestra;

Cia Mungangas de Dança Popular;

Lúden Cia de Dança;

Coral Edgar Moraes.

Terça-feira (13)

Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério;

Cia de Dança Frevo Circular;

Cia de Dança Perna de Palco;

Grupo Pernambucaneando;

Movimento Cultural Fazendo Arte;

Cia de Dança Fusão;

Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo;

Cia de Dança Estrelando no Passo;

Cia de Dança Giselly Andrade;

Maestro Fábio César e Orquestra Raízes Pernambucanas;

Cia de Dança Passos das Ladeiras;

Brincantear;

Orquestra 100% Mulher;

Cia Culturarte de Dança;

Grupo Fuzuê de Dança.

