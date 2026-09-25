Recife: confronto com policiais deixa um suspeito de tentativa de homicídio morto e outro ferido

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Um confronto entre policiais e suspeitos de tentativa de homicídio deixou um morto e outro ferido na noite dessa quinta-feira (24), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Armas, munições, possíveis artefatos explosivos e um distintivo foram apreendidos na ação.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes da Radiopatrulha (BPRp) realizaram intervenção durante o acompanhamento ao suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio nas proximidades do Campo do 11, na localidade.



Durante a ocorrência, houve confronto entre o efetivo e os envolvidos, momento em que dois suspeitos foram baleados e precisaram ser socorridos ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.



"Um deles não resistiu aos ferimentos. O outro permanece internado na unidade", afirmou a PMPE, que não divulgou os nomes e idades dos atingidos pelos disparos de arma de fogo.

A corporação destacou que, com os envolvidos, foram apreendidas duas armas, sendo uma pistola calibre 9mm, com carregador alongado e munições, e uma pistola calibre .40, também acompanhada de munições.



Além disso, também foram recolhidos 10 possíveis artefatos explosivos, um distintivo de agente policial e um celular. O efetivo recuperou, ainda, um veículo com restrição por roubo/furto.



"O material e a ocorrência foram apresentados à autoridade da Força-Tarefa de Homicídios da Capital, para adoção das medidas cabíveis", ressaltou a PMPE.

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