CARNAVAL Recife conhece vencedores do Carnaval 2023; confira lista Gigante do Samba e Encanto do Pina vencem nas categorias Escola de Samba e Maracatu de Baque Virado, respectivamente

O Pátio de São Pedro foi o palco do anúncio das agremiações vencedoras do Carnaval do Recife 2023, realizado nesta quinta-feira (23). Ao todo, 206 grupos concorreram e este foi o evento que inaugurou o Plano Recife Matriz da Cultura Popular, que trouxe estratégias de valorização das agremiações e tradições culturais ancestrais, com reajustes entre 40% e 50% nos valores de cachês e premiações. Foram distribuídos mais de R$1,3 milhão entre os participantes.





A Mestra Joana Cavalcante, do Maracatu Encanto do Pina, comemorou a sensação de dever cumprido. “São muitos sentimentos. Foi muito trabalho e para mim, como mulher, tudo se multiplica. Toda a Nação, que é uma família, merece demais esse título. Minha comunidade do Bode, que acolhe, que dá base. É via de mão dupla. A gente fortalece um ao outro”, afirmou Joana.



O Concurso de Agremiações foi realizado entre os dias 19 e 21 de fevereiro, na Avenida do Forte, Cordeiro, e Rua João Lira, Santo Amaro. Para chegar aos vencedores, foram seis comissões julgadoras. Três na Avenida do Forte e três na Rua João Lyra. O critério para a escolha dos jurados considerou a afinidade de cada uma com as modalidades disponíveis. Estiveram presentes artistas plásticos, designers, coreógrafos, bailarinos, atores de teatro, arte-educadores, escritores, dramaturgos e carnavalescos.



Marize Félix, vice-presidente da última campeã anunciada, a Escola Gigante do Samba, frisou a quantidade de trabalho até o título. “O trabalho que fizemos deu resultado. Nossa comunidade agora está muito feliz, por ser um patrimônio nosso. Posso resumir tudo isso em resistência”, resumiu.



Abaixo, confira a listagem das agremiações vencedoras



Grupo Especial

– Bois de Carnaval: Boi Maracatu (Arcoverde)

– Ursos: Cangaçá (Água Fria)

– Troças: TCM Abanadores do Arruda

– Clube de Bonecos: Seu Malaquias

– Clubes de Frevo: CCM das Pás

– Blocos de Pau e Corda: BCM Flor da Lira (Recife)

– Tribos de Índios: Índio Orubá

– Caboclinhos: Tapirapé

– Maracatus de Baque Solto: Estrela Dourada (Buenos Aires)

– Maracatus de Baque Virado: MBV Encanto do Pina

– Escolas de Samba: GRES Gigante do Samba



Grupo 01

– Bois de Carnaval: Boi de Mainha

– Ursos: Urso Pé de Lã (Recife)

– Troças: TCM Estrela da Tarde

– Clube de Bonecos: Linguarudo de Ouro Preto

– Clubes de Frevo: CCM Amante das Flores

– Tribos de Índios: Índio Tupiniquins

– Caboclinhos: Cahetes (Goiana)

– Maracatus de Baque Solto: Leão Mimoso (Upatininga)

– Maracatus de Baque Virado: Estrela Dalva

– Escolas de Samba: GRES Estudante de São José



Grupo 02

– Bois de Carnaval: Boi Sorrizo (Jaboatão dos Guararapes)

– Ursos: Texaco

– Troças: Formiga Sabe Que Roça Come

– Clube de Bonecos: Prato Misterioso

– Clubes de Frevo: Bochechudos de Areia

– Blocos de Pau e Corda: Batutas de São José

– Tribos de Índios: Tupi Nambá

– Caboclinhos: Tayguara

– Maracatus de Baque Solto: Cambinda Estrela (Itaquitinga)

– Maracatus de Baque Virado: Nação Tupinambá



Grupo de acesso

– Bois de Carnaval: Estrela Dourada

– Ursos: Mimoso de Arcoverde

– Troças: Bolachão de Beberibe

– Clube de Bonecos: Costureira no Frevo

– Clubes de Frevo: Lavadeiras de Areias

– Caboclinhos: Caripós Mirim

– Maracatus de Baque Solto: Onça Dourada (Aliança)

– Maracatus de Baque Virado: Nação Encanto do Dendê



