Recife: Conjunto Histórico do Carmo receberá obras de requalificação do entorno e restauração

Licitação para a execução das intervenções foi lançada pela Prefeitura do Recife

Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, passará por intervençõesPátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, passará por intervenções - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

A licitação para a execução das obras de requalificação do entorno e restauro da fachada do Conjunto Histórico do Carmo, formado pelo basílica e convento de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, foi lançada pela Prefeitura do Recife.

A intervenção na área central da capital pernambucana receberá investimentos em torno de R$ 5,8 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Com a realização da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), a ação tem o objetivo de valorizar o patrimônio histórico do Centro da cidade, fortalecer o turismo e estimular a economia local.

As obras do entorno beneficiarão a Avenida Dantas Barreto, que terá passagem elevada e alargamento do passeio em algumas vias, como o trecho entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, além do Pátio do Carmo e da Rua João Souto Maior, no trecho até a Rua Frei Caneca e da Rua Cambôa do Carmo.

Nessas vias, serão implantadas melhorias na drenagem, pavimentação, iluminação e sinalização, além de acessibilidade universal, mobiliário urbano com bancos, postes, lixeiras e floreiras.

“A intervenção vai reforçar a integração do Conjunto do Carmo com outros monumentos situados no bairro, como o Pátio de São Pedro, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares e a Igreja e Convento de Santo Antônio”, destaca o presidente da URB, Luís Henrique Lira.

Os locais também terão novas redes de energia, telefonia e dados, que ainda receberá intervenções no espaço público, com a eliminação de obstáculos e interferências físicas e visuais para estimular a circulação das pessoas e a contemplação dos monumentos.

Basílica de Nossa Senhora do CarmoFachada da Basílica de Nossa Senhora do Carmo será requalificada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Já o restauro da fachada tem o caráter de preservar o patrimônio histórico e evitar os riscos provocados pela queda de pedaços de reboco, ornamentos e outros materiais.

“O restauro da fachada não é apenas uma reforma, mas uma ação de manutenção da memória, salvaguarda da vida e valorização da arte, que vai proteger um bem de valor inestimável para a história e a identidade do Recife”, destaca Lira.

Mais investimentos
Ao todo, serão destinados cerca de R$ 15 milhões do Novo PAC para a restauração em monumentos históricos da cidade, incluindo a requalificação da Igreja de São José do Ribamar e seu entorno.

O investimento se soma aos 2,2 milhões de euros anunciados durante a Missão da Delegação de Nantes para ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no Centro Histórico da capital pernambucana.

A intervenção abrangerá as ruas que dão acesso ao Pátio de São Pedro, com requalificação de calçadas, melhorias de acessibilidade e valorização do espaço público, com foco em infraestrutura sustentável.

Com informações da assessoria.

