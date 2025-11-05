A- A+

Centro Recife: Conjunto Histórico do Carmo receberá obras de requalificação do entorno e restauração Licitação para a execução das intervenções foi lançada pela Prefeitura do Recife

A licitação para a execução das obras de requalificação do entorno e restauro da fachada do Conjunto Histórico do Carmo, formado pelo basílica e convento de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, foi lançada pela Prefeitura do Recife.

A intervenção na área central da capital pernambucana receberá investimentos em torno de R$ 5,8 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Com a realização da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), a ação tem o objetivo de valorizar o patrimônio histórico do Centro da cidade, fortalecer o turismo e estimular a economia local.

As obras do entorno beneficiarão a Avenida Dantas Barreto, que terá passagem elevada e alargamento do passeio em algumas vias, como o trecho entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, além do Pátio do Carmo e da Rua João Souto Maior, no trecho até a Rua Frei Caneca e da Rua Cambôa do Carmo.



Nessas vias, serão implantadas melhorias na drenagem, pavimentação, iluminação e sinalização, além de acessibilidade universal, mobiliário urbano com bancos, postes, lixeiras e floreiras.

“A intervenção vai reforçar a integração do Conjunto do Carmo com outros monumentos situados no bairro, como o Pátio de São Pedro, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares e a Igreja e Convento de Santo Antônio”, destaca o presidente da URB, Luís Henrique Lira.

Os locais também terão novas redes de energia, telefonia e dados, que ainda receberá intervenções no espaço público, com a eliminação de obstáculos e interferências físicas e visuais para estimular a circulação das pessoas e a contemplação dos monumentos.

Fachada da Basílica de Nossa Senhora do Carmo será requalificada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Já o restauro da fachada tem o caráter de preservar o patrimônio histórico e evitar os riscos provocados pela queda de pedaços de reboco, ornamentos e outros materiais.

“O restauro da fachada não é apenas uma reforma, mas uma ação de manutenção da memória, salvaguarda da vida e valorização da arte, que vai proteger um bem de valor inestimável para a história e a identidade do Recife”, destaca Lira.

Mais investimentos

Ao todo, serão destinados cerca de R$ 15 milhões do Novo PAC para a restauração em monumentos históricos da cidade, incluindo a requalificação da Igreja de São José do Ribamar e seu entorno.



O investimento se soma aos 2,2 milhões de euros anunciados durante a Missão da Delegação de Nantes para ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no Centro Histórico da capital pernambucana.

A intervenção abrangerá as ruas que dão acesso ao Pátio de São Pedro, com requalificação de calçadas, melhorias de acessibilidade e valorização do espaço público, com foco em infraestrutura sustentável.

Com informações da assessoria.

Veja também