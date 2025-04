Recife: projeto leva ações de conscientização contra feminicídio e violência em canteiros de obra

A- A+

Uma iniciativa da Construtora Rio Ave e do Instituto Banco Vermelho (IBV) começou um projeto para combater o feminicídio e a violência de gênero nos canteiros de obra, com um trabalho de conscientização dos trabalhadores da construção civil.

Junto aos trabalhadores da construção civil, a primeira instalação do “banco Vermelho Gigante”, símbolo da luta pelo feminicídio zero, aconteceu, na manhã desta terça-feira (1°), no jardim entre os empresariais Isaac Newton e Alfred Nobel, localizados no bairro da Ilha do Leite, Centro do Recife. O evento contou com a participação de diversos representantes de entidades do setor.

Dados alarmantes

O projeto chega em meio a dados alarmantes. De acordo com uma pesquisa desenvolvida pela advogada, professora e pesquisadora, Marília Montenegro, divulgados durante painel realizado na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), cerca de 40% do total de medidas protetivas expedidas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 2024, foram direcionadas a operários da construção civil.

Foi diante dessa realidade que surgiu a preocupação que motivou a criação do projeto. “Não há como ficar indiferente conhecendo essa realidade. Por isso, nos unimos ao Instituto Banco Vermelho e vamos seguir firmes com essa luta”, destacou Claudia Ferreira da Costa, sócia da Rio Ave.

“Esse trabalho e todo esse movimento que a Rio Ave está começando vai trazer um impacto muito grande e não só no setor da construção civil. Esse engajamento de uma empresa tão grande e importante tem o potencial de fazer essa luta impactar um estado inteiro”, avaliou a presidente do IBV, Andrea Rodrigues.

Parceria entre Rio Ave e Instituto Banco Vermelho leva ações de conscientização sobre violência de gênero para canteiros de obra. - Foto: Marlison Oliveira/Divulgação

A conscientização sobre a violência também segue como pauta em evidência. Com 69 casos de feminicídio oficialmente registrados em 2024, Pernambuco é o campeão em assassinatos de mulheres no Nordeste - e o segundo lugar entre os estados brasileiros, atrás apenas de São Paulo. No Brasil, dados oficiais apontam que, em 2024, 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência de gênero. Esse total representa 40% da população feminina do país. “O Brasil é o 5º pais no mundo com o maior número de feminicídios.

A cada 6 horas, uma mulher é morta no país. A cada 6 minutos uma menina ou mulher é vítima de estupro. "Lutar contra o feminicídio e todas as outras formas de violência é lutar pela vida das mulheres e esse tem que ser um compromisso de todos”, destacou Paula Limongi, Diretora Executiva do IBV.

Como funciona o projeto

Já a partir do mês de abril, a Rio Ave iniciará as “caravanas feminicídio zero” dentro dos canteiros de obra da empresa, em um trabalho olho no olho. Além de palestras, conversas, orientações, serão distribuídas cartilhas educativas e haverá ações nas redes sociais.

A instalação de bancos na cor vermelha em todas as obras - com frases alusivas à prevenção aos cinco tipos classificados de violência contra a mulher também será uma prática permanente. “Hoje estamos plantando uma semente e temos certeza de que ela dará muitos frutos”, afirmou Beto Ferreira da Costa, Co-CEO da Rio Ave.

“Essa é uma iniciativa de extrema importância e nós, que representamos os trabalhadores, como entidade sindical, damos total apoio e estamos totalmente à disposição para nos integrar”, afirmou a diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Pernambuco (Marreta), Dulcilene Morais.



Veja também