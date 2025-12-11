A- A+

NATAL Recife: coral formado por pacientes laringectomizados do HCP fará apresentação natalina em shopping Coral Ressoar se apresenta no rooftop do Shopping Tacaruna na próxima segunda-feira (15)

O Coral Ressoar, formado por cerca de 25 pacientes laringectomizados do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), realiza sua tradicional apresentação de Natal na próxima segunda-feira (15), no rooftop do Shopping Tacaruna, a partir das 16h.

A iniciativa, que é um marco na programação natalina do hospital, fortalece o papel da música como ferramenta de reabilitação e autoestima.

O grupo é acompanhado pelo Serviço de Fonoaudiologia do HCP, responsável pela organização e pelos ensaios do coral, que existe há mais de dez anos.

A atividade é voltada para pacientes que passaram laringectomia, procedimento cirúrgico que remove total ou parcialmente a laringe devido ao câncer na região.

Após a cirurgia, a comunicação passa a ser realizada por meio de dispositivos ou técnicas específicas, como a laringe eletrônica e a voz esofágica, que permitem a retomada da expressão vocal.

A música desempenha um papel fundamental nesse processo de reabilitação, pois contribui com o lado emocional, com a confiança e com a socialização dos pacientes. O repertório da apresentação inclui clássicos natalinos e canções de artistas como Roberto Carlos.

A regente do coral e fonoaudióloga Érika Espíndola destaca o impacto da iniciativa na trajetória dos integrantes:

“É um momento especial que simboliza não só a união, mas a história de vida desses pacientes que superaram o câncer na laringe e hoje são exemplos para todo mundo”.

O Coral Ressoar tem o apoio da Rede Feminina, grupo de voluntários que atua no HCP.

Veja também