Recife coroa novos Rei e Rainha com deficiência do Carnaval 2024

Um concurso promovido nesta sexta-feira (19) pela Prefeitura do Recife selecionou os novos Rei e Rainha com Deficiência do Carnaval. Chegando a sua 3ª edição, a seleção foi realizada pela Secretaria-Executiva de Direitos Humanos do Recife no Compaz Dom Helder Câmara, localizado no bairro do Coque.

Neste ano, 12 concorrentes, sendo seis mulheres e seis homens, participaram da seleção. Os escolhidos foram Roberto Luiz da Silva, 53 anos, e Luzia Eduarda Santos, 28 anos. Os critérios avaliados pelos jurados foram desenvoltura, carisma, figurino e adereços utilizados durante a apresentação.

A seleção de 2024 foi voltada exclusivamente para candidatos da área da deficiência visual com cegueira total ou com baixa visão. Já nas edições anteriores, o concurso foi destinado a pessoas com deficiência física e pessoas com síndrome de Down.

Cada selecionado recebeu o prêmio de R$ 5 mil. Além disso, eles participaram de uma agenda que terá início no próximo sábado (27), com o Carnaval do Projeto Praia sem Barreiras. Em seguida, eles deverão participar da abertura do Carnaval do Recife e marcam presença no Camarote da Acessibilidade no Galo da Madrugada.



"Além de contente por ter conseguido agradar o júri, também estou muito honrado em ter sido escolhido para representar uma parcela da sociedade que vem cada vez mais ganhando espaço na cidadania, no profissionalismo e na arte", contou Roberto.

A seleção também foi celebrada pela rainha Luzia Eduarda. "Eu já estava muito feliz por competir e fiquei ainda mais feliz por ganhar. Agora, vou me preparar para participar dos eventos do carnaval do Recife", disse Luzia.

