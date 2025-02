A- A+

Zona Norte Recife: corpo de homem é encontrado boiando no Canal do Arruda; Polícia investiga causa da morte Não há informações sobre o nome e idade da vítima

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Canal do Arruda, no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife, na manhã desta sexta-feira (7).



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado ao local para retirar o corpo da vítima, localizado debaixo de uma ponte.



Não há informações sobre o nome, idade do homem e a causa da morte.

A Polícia Militar esteve no local para isolar a área.



O caso foi registrado como "morte a esclarecer" e será investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia da 16ª Circunscrição de Água Fria.



"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", afirmou a PCPE.

