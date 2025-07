A- A+

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou uma investigação preliminar para acompanhar o caso envolvendo um carro que furou o bloqueio de uma blitz em Setúbal, na Zona Sul do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, na ação que aconteceu na noite da última sexta-feira (11), houve uma troca de tiros entre os ocupantes do veículo e agentes do 1º Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) que realizavam uma operação na área.



Um jovem de 29 anos foi baleado e morreu. Outro homem, de idade não informada, ficou ferido e está internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife. A Corregedoria informou que vai acompanhar o inquérito e verificar a repercussão administrativa dos fatos.

"Esse procedimento segue o protocolo estabelecido e atende à recomendação do Ministério Público, segundo a qual todos os casos de intervenção policial geram a abertura de inquérito policial e investigação preliminar no órgão correicional", afirmou a SDS.



Ainda na ação, além do jovem morto e do outro ferido, outros dois homens que também estavam no veículo foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A PM destacou que duas armas de fogo, um simulacro e oito munições deflagradas foram apreendidas.



A ocorrência de porte ilegal de arma de fogo, desobediência, resistência, direção perigosa, dano/depredação e morte decorrente de intervenção de agente do estado foi registrada por meio da Força-Tarefa de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também