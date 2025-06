Recife cria espaço de acolhimento para crianças e adolescentes durante os festejos juninos

A- A+

Durante o São João, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, vai oferecer um Espaço de Proteção voltado ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A ação, que vem sendo realizada nos últimos anos, integra o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e tem caráter preventivo e protetivo, garantindo um ambiente seguro e estruturado para meninas e meninos que possam estar expostos ao trabalho infantil, especialmente no comércio informal dos polos juninos.

A estrutura funcionará até o dia 29 de junho na Escola de Qualificação Profissional Dom Bosco, na Estrada do Arraial, número 2900, no bairro de Casa Amarela. O atendimento será realizado às sextas-feiras, das 18h às 2h, e aos fins de semana e feriados, das 14h às 2h.

O acesso ao espaço será feito por meio das equipes de Abordagem Social da Prefeitura, que circularão nos polos festivos no bairro do Recife, Sítio Trindade e polos descentralizados. Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil serão identificados e encaminhados ao local, após orientação e acompanhamento das famílias.

A entrada será realizada mediante cadastro, assinatura e fotografia do responsável legal, e o acolhimento será voltado a crianças de até 15 anos.

A secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, reforça que o espaço é uma estratégia essencial para assegurar os direitos da infância durante o período festivo.

“Durante as festas, quando há maior circulação e informalidade dos serviços, é fundamental termos um local seguro, estruturado, com atendimento qualificado para as crianças em situação de vulnerabilidade. Além do espaço de proteção, este ano, teremos uma novidade! Em parceria com o Instituto Primeira Infância Plantar Amor – o PIPA, iremos oferecer o ‘Dia da Alegria’, no dia 23 de junho, com uma programação especial com diversas atividades recreativas e com espaço voltado para às mamães amamentarem também.”, afirma Pâmela Alves.

Estrutura

Com uma equipe de 55 profissionais por dia, entre cuidadores, oficineiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores, motoristas e pessoal de apoio, o Espaço de Proteção contará com infraestrutura completa para acolher com dignidade.

A unidade dispõe de cozinha equipada, refeitório, sala do soninho climatizada com televisão, banheiros adaptados - um deles com chuveiro exclusivo para crianças - sala de escuta qualificada e um terraço para oficinas e lazer.

As crianças receberão alimentação apropriada ao longo do dia, com refeições e lanches preparados para garantir o bem-estar e as necessidades nutricionais.

Na parte pedagógica, a proposta é garantir o direito ao brincar, à convivência e à expressão, com oficinas criativas e atividades lúdicas como contação de histórias, jogos cooperativos, pintura, modelagem, leitura, desenho e artesanato com miçangas.

Todas as ações são adaptadas às diferentes faixas etárias atendidas, respeitando o tempo e o ritmo de cada criança.

Polos descentralizados

Além do acolhimento oferecido no espaço fixo, a Prefeitura do Recife também estará presente nos polos descentralizados com ações de conscientização, envolvendo panfletagem, conversas com o público e a distribuição de mais de 50 mil materiais informativos, como folders e leques.

A iniciativa visa alertar sobre os riscos do trabalho infantil e divulgar os canais de denúncia, fortalecendo a rede de proteção integral às crianças e adolescentes.

Inspirada nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no combate ao trabalho infantil, a campanha tem como objetivo sensibilizar a população, fortalecendo a cultura de proteção e promoção dos direitos da infância.

A iniciativa também reforça a importância da responsabilidade compartilhada entre o poder público, as famílias, as comunidades e as instituições.

Políticas sobre drogas

Também iniciaram as ações de fiscalização e orientação desde a semana passada, com atividades educativas voltadas à redução de danos relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas, no bairro do Recife e no Sítio Trindade.

A iniciativa tem como objetivo promover o cuidado, orientar sobre o uso consciente e reduzir os riscos à saúde, com foco na proteção social.

Nesta semana, iniciou uma nova frente de atuação: uma mobilização educativa contra a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, com o objetivo de conscientizar comerciantes e reforçar a fiscalização para coibir o consumo precoce de álcool por adolescentes.

As equipes atuarão nos polos descentralizados, com abordagens nos dias 22 e 23 em Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro; e nos dias 27 e 28 em Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela.

