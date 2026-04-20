Recife: criminoso mata homem, atira contra policiais e foge por escadaria do Morro da Conceição
De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo foi acionado após ouvir tiros no local
Um homem de 33 anos foi morto a tiros no último sábado (18) no bairro do Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. O criminoso fugiu do local após atirar contra policiais militares.
De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo foi acionado após ouvir tiros no local. Quando chegaram lá, encontraram o suspeito atirando na vítima.
"Foi dada voz de prisão, porém o indivíduo reagiu atirando contra o efetivo, que revidou à agressão. Após a troca de tiros, o suspeito fugiu por uma escadaria", explicou a PM.
Ainda segundo a corporação, os policiais fizeram buscas na região, mas o autor não foi localizado. "A área foi isolada para perícia e os órgãos competentes acionados. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local", completou a corporação.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que registrou a ocorrência como homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital.
"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", afirmou a PCPE.