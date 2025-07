Recife: criminosos derrubam e arrastam mulher no chão em assalto na rua da Aurora; ninguém foi preso

A- A+

Uma ação truculenta de criminosos durante assalto a uma mulher na rua da Aurora, na área central do Recife, foi registrada na noite dessa quinta-feira (10).



Imagens que circulam nas redes sociais, gravadas do alto de um prédio, mostram a ação criminosa que ocorreu por volta das 19h, nas proximidades de uma parada de ônibus.



O vídeo captou o momento em que a mulher é abordada por dois homens que a puxam e a empurram para tomar seus pertences.



Durante a ação, a vítima chega a cair no chão e é arrastada por um dos assaltantes, enquanto o outro está com objetos da mulher, que também caíram na calçada.



Na sequência, os dois assaltantes deixam a mulher no chão e correm em fuga entre os veículos que passavam pela via.



Depois, a vítima, que não foi identificada, aparentemente assustada, levanta e começa a recolher os pertences.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso de "roubo a transeunte" ocorrido no bairro da Boa Vista.



A corporação disse também que ações estão sendo desempenhadas na região com o apoio de equipes das delegacias que compõem a Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) e do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil.

"Um inquérito policial foi instaurado e as diligências seguem em curso sob a coordenação da Delegacia da Boa Vista", destacou a corporação.



A Polícia Militar de Pernambuco informou, por meio do 16º BPM, que não houve registro da ocorrência na rua da Aurora e que nenhum dos envolvidos foi localizado até o momento.



"A comandante do batalhão tomou conhecimento do caso posteriormente e, de imediato, determinou o empenho de viaturas em rondas para localizar os suspeitos. A comandante lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a vítima", afirmou a PMPE.



Em nota, a corporação também destacou que mantém guarnições táticas e equipes em motocicletas realizando rondas diuturnas, com o reforço do Grupo de Apoio Tático Itinerante.



Disse, ainda, que são realizadas operações específicas no bairro da Boa Vista, como a Operação Cerne e a Transporte Seguro e que o batalhão tem intensificado o policiamento com equipes a pé e o apoio de Unidades Especializadas.



"É importante conscientizar a população para agir não apenas registrando em vídeo fatos do tipo, mas também, de imediato, acionar o 190 para que a ação de busca aos criminosos ocorra o quanto antes. Após o fato, as vítimas devem prestar queixa na Delegacia de Polícia Civil", orientou a PMPE.

