A- A+

POLÍCIA Recife: criminosos escalam telhado para tentar fugir da polícia, mas acabam presos em teto de igreja Dupla estava com drogas, revólver e munições, segundo a polícia, além de um celular com queixa de roubo

Uma perseguição no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, terminou com dois criminosos presos, na noite dessa segunda-feira (29). O caso aconteceu na Rua Eurico Vitrúvio, na comunidade do Bode.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, a dupla, suspeita de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, tentava fugir, mas ficaram presos no teto de uma igreja após serem cercados por policiais.

Os agentes do 19º Batalhão chegaram ao local após receber informações e montar uma operação para localizar a dupla.

"No imóvel que usavam como esconderijo foram localizados um revólver calibre .38 com seis munições, 174 ziplocks de maconha, duas porções de cocaína, cinco pedras de crack, uma balança de precisão e dois celulares, um deles com queixa de roubo", informou a Polícia Militar, em comunicado divulgado nesta terça-feira (30).

Um dos presos, acrescentou a PM, é considerado um alvo prioritário da Área Integrada de Segurança 3 (AIS-3), com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo majorado.

"O segundo envolvido possui registro criminal por porte ilegal de arma de fogo", completou a polícia.

Os dois foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, também na Zona Sul do Recife, para que fossem adotadas as providências legais cabíveis.

Veja também