Recife: criminosos se passam por policiais civis e realizam sequestro em Boa Viagem

Um homem, cujas idade e identidade não foram reveladas, foi vítima de um sequestro no sábado (3), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), através do 19º BPM, informou que o caso foi registrado também como cárcere privado.

Criminosos se passaram por policiais civis, inclusive portando distintivos falsos, e realizaram a abordagem. O local exato não foi divulgado pela PMPE.

A vítima estava no seu carro, da marca BMW, foi algemada e obrigada a realizar uma transferência no valor de 67 mil dólares (aproximadamente R$ 382 mil).

Pertences também foram roubados no período que passou sob o poder dos sequestradores, de acordo com a polícia.

A vítima foi encontrada na rua Itanagé, no Ipsep, também na Zona Sul, graças ao rastreamento feito ao seu celular.

O veículo foi abandonado em via pública, e a sua identificação foi possível através da colaboração de um popular.

O Boletim de Ocorrência do caso foi formalizado na Delegacia de Boa Viagem.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que “foi instaurado inquérito policial. As diligências foram iniciadas imediatamente após a comunicação do fato e seguirão até a completa elucidação”.

