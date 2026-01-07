A- A+

Zona Oeste Recife: CTTU realiza mudança temporária de trânsito no bairro da Torre Rua Padre Anchieta, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, terá interdição total devido a um reparo na rede de drenagem da via

A Rua Padre Anchieta, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, terá interdição total na altura do cruzamento com a Rua José Bonifácio, a partir desta quarta-feira (7).

A informação foi anunciada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A interdição ocorre devido a uma drenagem da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), que ocorrerá das 9h às 17h. Nos demais horários, uma faixa estará liberada para o tráfego.

Por conta do serviço, os condutores deverão realizar o desvio pela Rua Real da Torre, girar à direita na Rua Professora Anunciada da Rocha Melo e, em seguida, entrar novamente à direita na Rua José Bonifácio para retomar o trajeto original.

Os trabalhos serão feitos para o reparo de abatimento na rede de drenagem da Rua Padre Anchieta. Serão substituídos 108 metros de tubulação e a Emlurb irá realizar o recapeamento de toda a extensão da via.



A previsão é de que os serviços sejam concluídos em um período de 30 dias.

Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e promover a segurança da via.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800 081-1078.

