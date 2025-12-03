A- A+

Saúde Recife Cuida Mais: Prefeitura do Recife lança programa para expandir ações na área da saúde Entre as novidades, está o aumento das ofertas de procedimentos especializados, implantação de serviço e criação de novas unidades de saúde

O Recife vai expandir o conjunto de ações na área de saúde com o “Recife Cuida Mais”, programa lançado pela Prefeitura do Recife nesta quarta-feira (3), no Cine-Teatro do Parque, na Boa Vista, área central da cidade.

A iniciativa pretende garantir a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em até 100% da cobertura até 2028.

Outras novidades previstas são o aumento das ofertas de procedimentos especializados, implantação de serviço e criação de novas unidades de saúde como USF Mais, UPA-E, Centros TEA, CAPS e Hospital da Criança.

O programa dá continuidade ao “Recife Cuida”, que teve início em 2021 e contou com o investimento de mais de R$ 400 milhões na contratação de profissionais, passando de 1.410 para 3.520 aprovados em concursos públicos, além das melhorias físicas de unidades de saúde, com 390 manutenções, 183 requalificações e 11 construções até 2024.

Com o novo projeto, a meta será expandir o acesso com mais 44 equipes de saúde da família e 97 de saúde bucal atuando em novas USF Mais, que funcionam em horário estendido, sem intervalos.

“A gente hoje oficializa um passo importante para a saúde com o Recife Cuida Mais onde a gente vai ter um ciclo de investimento na cidade até 2028 muito robusto, dando continuidade àquele que a gente fez nos últimos anos, que era o Recife Cuida. Agora esse ciclo, ele vai ter um foco maior na média e alta complexidade, nas áreas especializadas de saúde”, afirmou o prefeito João Campos.

Segundo o prefeito, serão investidos mais de R$ 800 milhões tanto para a construção e manutenção dos novos serviços.



Parte do aumento do acesso a procedimentos especializados será garantida com o Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI), que terá capacidade para 20 mil exames/mês, em 16 tipos de exames, com o intuito de diminuir o tempo de espera e conferir maior precisão diagnóstica e possibilitando o início do tratamento oportuno.

Outra iniciativa é o Exame Mais Perto, que irá oportunizar a realização de exames mais próximos da residência do usuário, de forma itinerante.

Serão feitos cerca de 8 mil exames/mês, incluindo retinografia eletrocardiograma ultrassonografia. O agendamento será realizado tanto via Central de Regulação quanto nas próprias unidades de saúde.

“O foco é no usuário, é no cidadão pra ele ter o melhor atendimento possível”, complementou o prefeito.

Já o Laboratório Central, que passará por um processo de expansão, modernização e melhoria dos serviços laboratoriais, terá capacidade de coleta dobrada, chegando a 6,6 mil/mês, ampliando em até 40% o processamento de análises.

Na ampliação e qualificação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, serão implantados o Centro TEA para Adolescentes; o Centro TEA/NDI Fisioterapeuta Antônio Nogueira, na Boa Vista; e o Centro TEA/NDI do Hospital da Criança, com o inovador Centro de Equoterapia.

A Rede de Atenção Psicossocial do Recife contará com mais um CAPS Infantojuvenil, desta vez no Distrito Sanitário VIII (o primeiro daquela região). Com previsão de inauguração em junho de 2026, o local terá capacidade para 1.350 atendimentos/mês.

Ainda em 2026, deverão ser inaugurados mais um Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM), com 288 atendimentos/mês, e um Centro de Convivência em Saúde Mental, com 220 atendimentos/mês.

O novo Centro de Inteligência Epidemiológica, que funcionará em parceria com o Centro de Operações Especiais (COP) do Recife, é outra novidade do programa, que usará métodos estatísticos e modelos preditivos para análise de dados para antecipar cenários de risco á saúde pública e dar suporte à tomada de decisões ágeis e estratégicas.

“Vamos inaugurar, no primeiro trimestre de 2026, o CDI, um grande Centro de Diagnóstico por Imagem. São 16 tipos de exames diferentes. Olhamos para nossas principais filas e lá teremos esses exames. São mais de 12 salas de ultrassom. Lá nós vamos ter ressonância magnética, raio-x, colonoscopia, endoscopia, 16 principais exames, lá nos centros da cidade, onde a gente vai tirar muita gente dessa fila de espera e vai reduzir esse tempo.”, disse Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife.

O novo ciclo do Recife Cuida ainda dará continuidade à reestruturação física da rede, com a requalificação das Policlínicas Gouveia de Barros, na Boa Vista, e Salomão Kelner, em Água Fria, além de 24 USFs e a Central de Alergologia. Além disso, serão construídas novas unidades, entre elas as USF+ Iná da Rosa Borges, Byron Sarinho, Nova Detran e Novo Prado.

Conecta Medicamentos

Uma das iniciativas previstas para o novo programa será o Conecta Medicamentos, que tem o objetivo de facilitar a retirada de remédios em qualquer farmácia da rede municipal. A plataforma será destinada à consulta e agendamento online dos medicamentos.

Ainda na Saúde Digital, as teleconsultas deverão ser ampliadas em mais de 70 mil/mês, em dez especialidades, entre elas neurologia, psiquiatria, psicologia, cardiologia e endocrinologia, qualificando o acesso à saúde e reduzindo filas.

Também haverá a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nos 18 CAPS do Recife, integrando a saúde mental às demais redes do SUS da capital pernambucana.

“A gente vai ter agora mais de 30.000 consultas que vão ser contratadas para o teleatendimento em áreas que são muito importantes, como psicologia, psiquiatria, a área de endocrino, cardiologia. Então, consultas que podem ser por vídeo, elas vão conseguir ser viabilizadas por vídeo e para aquelas pessoas que não tenham um equipamento para fazer em casa, um celular, a internet, ou um computador, a gente vai ter em unidades básicas e salas disponíveis.”, completou o prefeito João Campos.

