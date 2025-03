Letramento digital: Recife abre turmas de curso gratuito para ensinar idosos a usarem celular

A- A+

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, abriu novas turmas do curso gratuito que visa ensinar idosos a utilizar celular da nova geração, conhecidos como smartphones.

Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (14), diretamente por este link ou presencialmente nos locais que receberão o curso, que são: Compaz Governador Eduardo Campos, Compaz Atriz Leda Alves, Compaz Ariano Suassuna, Compaz Dom Hélder Câmara e no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida.

Ao todo, serão disponibilizadas 160 vagas em oito turmas, cada sala contendo 20 alunos. As aulas serão ministradas durante o período da manhã ou tarde, totalizando 20 horas de curso no período de quatro semanas.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia da Cidade, Rafael Cunha, destacou que o programa tem o objetivo de oferecer, por meio do ensino gratuito, a inclusão de idosos menos proficientes em novas tecnologias.

"A transformação digital na cidade do Recife tem sido referência para o Brasil, talvez até para o mundo. Nós temos reconhecimentos, inclusive de fora do Brasil, que nos fizeram perceber que não podemos deixar de fora a população que tem menos proficiência com tecnologias", abordou.

Ele ressaltou que a população acima dos 60 anos é mais suscetível a sofrer golpes e, por isso, a Prefeitura do Recife busca promover esse trabalho de letramento digital.

"Existe um dado que comprova que essa população é a mais vulnerável e suscetível a golpes. Por essa razão, nós estamos promovendo esse tipo de iniciativa, no sentido de fazer um trabalho de letramento digital, para que eles entendam e compreendam como funciona o mundo digital, mas também de certa forma protegê-los de eventuais fraudes e golpes que acontecem eventualmente nesse mundo digital", destacou.

Turma do curso de ensino gratuito promovido pela Prefeitura do Recife | Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

O gestor explicou que o curso promove diversas formas de entender as funcionalidades das redes sociais, em especial o WhatsApp, a mais usada em território nacional.

"O uso do WhatsApp, criação de grupos, gerenciamento desses grupos, envio de mensagens, ligações e o manuseio das redes sociais de maneira geral são abarcados dentro desse curso. Todo esse ensino visa trazer mais sentido para essa população de forma mais conectada", ressaltou.

O secretário informou que a prefeitura pretende estender a continuidade desse curso de forma mais estruturada para os próximos anos.

"Nós tivemos uma primeira turma e agora estamos na segunda, e nossa intenção é, ao longo do ano, ter mais turmas. Isso depende, obviamente, de recursos, porque é uma parceria financiada pelo Ministério dos Direitos Humanos, ministrado pela UPE, e a Prefeitura do Recife dá todo o apoio de equipe, de estrutura e de local físico para realização desses cursos", iniciou. "A nossa intenção e até agora, de todos esses parceiros, é de manter esse curso em pleno funcionamento ao longo do ano e continuar isso nos próximos anos", concluiu.

Sobre o curso

A iniciativa integra o projeto Viva Mais Cidadania, por meio de uma parceria da Prefeitura do Recife com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a Universidade de Pernambuco (UPE), que é a responsável por ministrar as aulas.

O curso é dividido em três eixos, sendo o primeiro voltado à identidade digital, representado pelo e-mail principalmente, além de redes sociais. O segundo é o de produtos, serviços e cibersegurança, como em aplicativos de transporte e delivery, levando em consideração possíveis golpes aplicados.

Por fim, há o eixo que trata sobre o "Governo Digital", com o estudo de plataformas públicas, como o Conecta Recife, disponível para a Capital pernambucana, e o gov.br, válido em âmbito nacional.

