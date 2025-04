Recife: curso sobre envelhecimento voltado para pessoas idosas tem início na UFRPE

A- A+

As aulas do curso de capacitação para pessoas idosas da Prefeitura do Recife começou nessa quinta-feira (10). A ação, que acontece em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), tem duração de 18 meses e vai beneficiar 120 moradores da cidade com formação sobre processo de envelhecimento e o estímulo a um envelhecer mais ativo e consciente.

A aula inaugural aconteceu no Salão Nobre da Reitoria da UFRPE. A carga horária total é de 1.095 horas, com duas turmas - 60 alunos pela manhã, das 7h30 às 11h; e mais 60 pela tarde, das 13h às 16h30. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras.

Oportunidade de adquirir mais conhecimento

Entre os alunos da nova edição, está a aposentada Regina dos Anjos, de 63 anos. Ela integra a turma da manhã e vê o curso como uma oportunidade de adquirir mais conhecimento.

“Já fiz duas especializações na UFRPE e hoje também pratico natação. Foram meus professores que me apresentaram essa oportunidade. Quero aprender mais sobre saúde da pessoa idosa, nossos direitos e até espiritualidade. Vamos ter aulas com vários professores, e todo esse conjunto vai contribuir para melhorar a nossa qualidade de vida”, comentou.

Aula inaugural abre curso para pessoas idosas sobre envelhimento na UFRPE. - Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

Aula inaugural

Durante a solenidade, o secretário executivo de Direitos Humanos, Diogo Stanley, deu as boas-vindas aos alunos e destacou a importância da campanha “Declare Seu Bairrismo”.

“A proposta é estimular que os contribuintes destinem até 6% do Imposto de Renda aos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente (FMCA) e da Pessoa Idosa (FMI), sem nenhum custo adicional. Iniciativas como este curso só são possíveis graças a esses recursos, que retornam para a população em forma de ações transformadoras”, explicou.

Já a vice-reitora da UFRPE, Maria do Socorro de Lima Oliveira, pontuou que o Brasil está passando por um acelerado processo de envelhecimento populacional e que é urgente ampliar as políticas públicas voltadas para essa faixa etária.

“A pessoa idosa continua produzindo, consumindo, e merece viver com mais dignidade. Precisamos garantir alimentação saudável, moradia e acesso ao lazer. Agradeço à Prefeitura do Recife por abraçar um projeto como este, que promove inclusão, cidadania e senso de pertencimento”, afirmou.

Além das falas institucionais, a sessão solene foi marcada pela apresentação do Coro UFRPE, que encantou o público com belas interpretações musicais.

Quem deseja saber mais sobre o projeto Universidade de Formação Aberta à Pessoa Idosa pode entrar em contato por meio do e-mail: [email protected].



