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SEM ENERGIA Recife: curto-circuito deixa moradores da Imbiribeira sem energia na madrugada desta quinta (27) Momento em que o bairro ficou sem energia foi registrado por uma câmera, onde é possível ver dois clarões na região

Moradores do bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, ficaram sem energia durante parte da madrugada desta quinta-feira (27). O problema, segundo a Neoenergia Pernambuco, aconteceu por conta de um curto-circuito na rede.

O momento em que o bairro ficou sem energia foi registrado pela câmera de monitoramento meteorológico da página Recife Clima. No vídeo, é possível ver dois clarões seguidos na região, às 2h22. Logo depois, a distribuição da rede elétrica foi iterrompida na região.

Em contato com a reportagem, a Neoenergia confirmou que o registro capturou o curto-circuito. De acordo com a companhia, "a interrupção no fornecimento de energia foi motivada pela palha de um coqueiro que caiu sobre a rede de média tensão".

"Uma equipe foi enviada ao local e normalizou o fornecimento de energia ainda na madrugada", completou.

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