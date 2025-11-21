A- A+

Ação Recife dá início à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher; veja serviços Iniciativa da Secretaria da Mulher do Recife preparou uma série de atividades abertas ao público até o dia 10 de dezembro

A Prefeitura do Recife deu início à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher nesta quinta-feira (20).

Com o tema “Até que nenhuma precise. Lutaremos pelo fim da violência contra mulher!”, a iniciativa promove ações de conscientização, fortalecer redes de apoio e mobilizar a sociedade pelo fim das violências contra a mulher.

Ao longo de mais de duas semanas, a Secretaria da Mulher do Recife preparou uma série de atividades abertas ao público, pensadas para promover informação, diálogo e participação social.

A programação inclui rodas de diálogo, oficinas, sarau temático, cineclube e outras ações voltadas ao debate sobre direitos, prevenção e enfrentamento da violência doméstica e sexista.

Algumas atividades terão vagas limitadas e necessitam de inscrição prévia. As interessadas devem acessar o formulário disponível no link para garantirem suas vagas.

“Esta campanha é um momento de escuta, acolhimento e mobilização. Quando uma mulher conhece seus direitos e sabe onde buscar ajuda, ela amplia suas possibilidades de viver com segurança e dignidade. Os 21 Dias de Ativismo são um chamado à cidade: proteger as mulheres é uma responsabilidade de todas e todos”, afirmou a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros.

Caravana

A Secretaria da Mulher vai realizar, em parceria com a Secretaria de Saúde, a "Caravana da Mulher nas Unidades de Saúde da Família (USF)", uma iniciativa que tem o objetivo de levar informação a respeito dos diversos tipos de violência, orientar sobre como identificá-los e divulgar os serviços da Rede Clarice Lispector.

A Caravana será realizada durante 12 dias de atividades, entre 24 de novembro e 10 de dezembro, em USFs situadas em diferentes Regiões Político-Administrativas do município.

A Secretaria da Mulher também firmou uma parceria com a Cittamobi, empresa de tecnologia especializada na melhoria da experiência dos usuários do transporte coletivo urbano.

Por meio dessa colaboração, a gestão municipal vai disponibilizar no aplicativo os locais da cidade onde as mulheres em situação de violência poderão buscar acolhimento, orientação e encaminhamento.

Durante o período da campanha, o aplicativo Cittamobi vai exibir no mapa os pontos em que a Secretaria da Mulher do Recife está presente com serviços de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, além de informar os horários de chegada e partida das linhas de ônibus.

Campanha

Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher é uma campanha mundial com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as diversas formas de violência contra a mulher.

No Brasil, o período começa a ser contado do dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra; passa pelo 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher; e encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.



Serviços

Centro de Referência Clarice Lispector

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, Santo Amaro

Funcionamento: Atendimento 24 horas

SER Clarice Lispector

Endereço: Av. Recife, 3585, Ipsep

Funcionamento: Segunda a domingo, das 7h às 19h

Salas da Mulher

Instaladas em cinco Compaz, a equipe da unidade faz o primeiro acolhimento e atendimento da mulher em situação de violência doméstica e/ou sexista e faz os encaminhamentos necessários.

Compaz Ariano Suassuna

Endereço: Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, s/n, Cordeiro, 1° andar

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h‌

Compaz Atriz Leda Alves

Endereço: Rua José Rodrigues, s/n, Pina

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Compaz Eduardo Campos

Endereço: Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Compaz Dom Hélder Câmara

Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra, 1° andar

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Compaz Professor Paulo Freire

Endereço: Ladeira da Cohab, 10, Cohab

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Programação

22/11

Oficina de Fotografia

9h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

22/11

1ª Mostra de Moda Sustentabilidade e Tecnologia

13h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

24/11

Roda de Diálogo

9h Compaz leda Alves, R.José Rodrigues, 586, Pina

Oficina de Turbante

14h Biblioteca Afranyo Godoy, Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha



Roda de Diálogo

21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

18h EM Presbítero José Bezerra, Av. Norte, 7636 Macaxeira

25/11

Roda de Diálogo

8h Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha

Oficina de Massoterapia

9h Centro de Referência Clarice Lispector,R. Dr. Silva Ferreira, 122, Santo Amaro

Oficina de Abayomi

10h Compaz Leda Alves, R. José Rodrigues, 586, Pina

Roda de Diálogo

18h Coletivo Sargento Perifa, R. Córrego do Sargento, 20, Linha do Tiro

27/11

Roda de Diálogo

18h EM Darcy Ribeiro, R. Odete Monteiro, 450, Cordeiro

28/11

Oficina de Abayomi

10h Biblioteca Afranyo Godoy Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha

Oficina de Dança - Afoxé

15h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

Sarau Temático

17h Casa Empodera Mulher, R. Bernardo Guimarães, 470, Santo Amaro

Roda de Diálogo

18h EM Arraial Novo do Bom Jesus, Av. do Forte, 1340, Torrões



30/11

Caminhada

8h 8 º Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, Largo Dom Luiz, Casa Amarela

03/12

Oficina de Dança - Maracatu

12h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

03/12

Roda de Diálogo

13h Compaz Leda Alves R. José Rodrigues, 586, Pina

04/12

Oficina Mandala do Empoderamento

8h Auditório do Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha

06/12

Cine Delas

14h30 Sessão em alusão aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

Veja também