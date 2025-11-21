Recife dá início à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher; veja serviços
Iniciativa da Secretaria da Mulher do Recife preparou uma série de atividades abertas ao público até o dia 10 de dezembro
A Prefeitura do Recife deu início à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher nesta quinta-feira (20).
Com o tema “Até que nenhuma precise. Lutaremos pelo fim da violência contra mulher!”, a iniciativa promove ações de conscientização, fortalecer redes de apoio e mobilizar a sociedade pelo fim das violências contra a mulher.
Ao longo de mais de duas semanas, a Secretaria da Mulher do Recife preparou uma série de atividades abertas ao público, pensadas para promover informação, diálogo e participação social.
A programação inclui rodas de diálogo, oficinas, sarau temático, cineclube e outras ações voltadas ao debate sobre direitos, prevenção e enfrentamento da violência doméstica e sexista.
Algumas atividades terão vagas limitadas e necessitam de inscrição prévia. As interessadas devem acessar o formulário disponível no link para garantirem suas vagas.
“Esta campanha é um momento de escuta, acolhimento e mobilização. Quando uma mulher conhece seus direitos e sabe onde buscar ajuda, ela amplia suas possibilidades de viver com segurança e dignidade. Os 21 Dias de Ativismo são um chamado à cidade: proteger as mulheres é uma responsabilidade de todas e todos”, afirmou a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros.
Caravana
A Secretaria da Mulher vai realizar, em parceria com a Secretaria de Saúde, a "Caravana da Mulher nas Unidades de Saúde da Família (USF)", uma iniciativa que tem o objetivo de levar informação a respeito dos diversos tipos de violência, orientar sobre como identificá-los e divulgar os serviços da Rede Clarice Lispector.
A Caravana será realizada durante 12 dias de atividades, entre 24 de novembro e 10 de dezembro, em USFs situadas em diferentes Regiões Político-Administrativas do município.
A Secretaria da Mulher também firmou uma parceria com a Cittamobi, empresa de tecnologia especializada na melhoria da experiência dos usuários do transporte coletivo urbano.
Por meio dessa colaboração, a gestão municipal vai disponibilizar no aplicativo os locais da cidade onde as mulheres em situação de violência poderão buscar acolhimento, orientação e encaminhamento.
Durante o período da campanha, o aplicativo Cittamobi vai exibir no mapa os pontos em que a Secretaria da Mulher do Recife está presente com serviços de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, além de informar os horários de chegada e partida das linhas de ônibus.
Campanha
Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher é uma campanha mundial com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as diversas formas de violência contra a mulher.
No Brasil, o período começa a ser contado do dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra; passa pelo 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher; e encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Serviços
Centro de Referência Clarice Lispector
Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, Santo Amaro
Funcionamento: Atendimento 24 horas
SER Clarice Lispector
Endereço: Av. Recife, 3585, Ipsep
Funcionamento: Segunda a domingo, das 7h às 19h
Salas da Mulher
Instaladas em cinco Compaz, a equipe da unidade faz o primeiro acolhimento e atendimento da mulher em situação de violência doméstica e/ou sexista e faz os encaminhamentos necessários.
Compaz Ariano Suassuna
Endereço: Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, s/n, Cordeiro, 1° andar
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Compaz Atriz Leda Alves
Endereço: Rua José Rodrigues, s/n, Pina
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Compaz Eduardo Campos
Endereço: Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Compaz Dom Hélder Câmara
Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra, 1° andar
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Compaz Professor Paulo Freire
Endereço: Ladeira da Cohab, 10, Cohab
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Programação
22/11
Oficina de Fotografia
9h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife
22/11
1ª Mostra de Moda Sustentabilidade e Tecnologia
13h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife
24/11
Roda de Diálogo
9h Compaz leda Alves, R.José Rodrigues, 586, Pina
Oficina de Turbante
14h Biblioteca Afranyo Godoy, Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha
Roda de Diálogo
21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
18h EM Presbítero José Bezerra, Av. Norte, 7636 Macaxeira
25/11
Roda de Diálogo
8h Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha
Oficina de Massoterapia
9h Centro de Referência Clarice Lispector,R. Dr. Silva Ferreira, 122, Santo Amaro
Oficina de Abayomi
10h Compaz Leda Alves, R. José Rodrigues, 586, Pina
Roda de Diálogo
18h Coletivo Sargento Perifa, R. Córrego do Sargento, 20, Linha do Tiro
27/11
Roda de Diálogo
18h EM Darcy Ribeiro, R. Odete Monteiro, 450, Cordeiro
28/11
Oficina de Abayomi
10h Biblioteca Afranyo Godoy Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha
Oficina de Dança - Afoxé
15h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife
Sarau Temático
17h Casa Empodera Mulher, R. Bernardo Guimarães, 470, Santo Amaro
Roda de Diálogo
18h EM Arraial Novo do Bom Jesus, Av. do Forte, 1340, Torrões
30/11
Caminhada
8h 8 º Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, Largo Dom Luiz, Casa Amarela
03/12
Oficina de Dança - Maracatu
12h Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife
03/12
Roda de Diálogo
13h Compaz Leda Alves R. José Rodrigues, 586, Pina
04/12
Oficina Mandala do Empoderamento
8h Auditório do Compaz Gov. Eduardo Campos, Alto Santa Teresinha
06/12
Cine Delas
14h30 Sessão em alusão aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, R. do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife