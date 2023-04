Recife dá início à campanha de vacinação contra a Influenza nesta segunda-feira (10)

A- A+

A 25ª Campanha de Vacinação contra a Influenza no Recife será iniciada nesta segunda-feira (10), para grupos prioritários [Confira quais são abaixo].

Cerca de 659.690 pessoas poderão tomar a dose. O objetivo é vacinar 90% dessa população, ou seja, 593.721 pessoas.

A capital pernambucana terá 160 postos de saúde com profissionais aplicando a vacina, até o dia 31 de maio. E tudo indica que a cidade receberá 680 mil doses da vacina Influenza Trivalente.

Grupos prioritários

Podem tomar a vacina da Influenza no Recife:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Trabalhadores da saúde

- Gestantes

- Puérperas

- Professores do ensino básico e superior

- Pessoas com 60 anos ou mais

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Profissionais do sistema prisional, socioeducativo

- População carcerária

- Jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Documentação necessária

Para pode tomar a vacina, as pessoas devem comparecer aos postos com documento de identificação com foto e seu cartão de vacinação.

Se for profissional de atividade prioritária, também é preciso levar a carteira funcional. O laudo médico é exigido em caso de pessoas com comorbidade ou conduções clínicas especiais.

Distribuição das doses

Desta vez, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade que tomarão a vacina pela primeira vez receberão duas doses. Entre uma dose e outra, é preciso esperar um intervalo de 30 dias da primeira aplicação.

Os demais públicos tomarão apenas uma dose. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, as imunizações não vão ser feitas por etapas. Todos os grupos prioritários serão atendidos de forma conjunta.

