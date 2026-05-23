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INCÊNDIO Recife: Defesa Civil não encontra indícios de colapso em pontos comerciais atingidos por incêndio De acordo com o órgão, técnicos foram enviados nesta manhã para fazer uma avaliação preliminar no entorno da área do incêndio

A Defesa Civil do Recife não encontrou indícios aparentes de colapso estrutural nos pontos comerciais atingidos por um incêndio na madrugada deste sábado (23), no bairro de são José, Centro da cidade.

De acordo com o órgão, técnicos foram enviados nesta manhã para fazer uma avaliação preliminar no entorno da área do incêndio.

"Como os Bombeiros ainda estavam atuando na área, nova avaliação será feita para aprofundar o diagnóstico e definir as medidas a serem tomadas", completou.

Incêndio

O incêndio começou na madrugada, e segue mobilizando o Corpo de Bombeiros nesta manhã. Equipes seguem na área fazendo o trabalho de rescaldo após controlar as chamas. Ao todo, 10 viaturas chegaram a atuar na ocorrência. Não há registro de vítimas, segundo a corporação.

As chamas atingiu estabelecimentos comerciais próximos ao Armarinho Ivo Comércio e Representações. Em imagens cedidas à reportagem, é possível ver que o ponto ficou totalmente destruído pelas chamas.

Em casos do tipo, a Defesa Civil orienta a população acionar o órgão pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

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