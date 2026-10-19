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MOBILIDADE Recife: DER-PE conclui içamento de estrutura de passarela na BR-232, e trânsito é normalizado Trecho fica em frente ao Hospital Pelópidas Silveira, no Curado, Zona Oeste da capital pernambucana

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) concluiu, na noite desse domingo (18), o içamento de uma estrutura metálica da passarela localizada no quilômetro 6,1 da BR-232.



O trecho fica em frente ao Hospital Pelópidas Silveira, no Curado, Zona Oeste do Recife, e estava operando com mudanças de trânsito para realização do serviço. Com a conclusão, os veículos voltaram a circular normalmente pela via.

Com 35 metros de extensão e 2,60 metros de largura, a estrutura foi posicionada sobre a rodovia com o auxílio de guindastes. "Toda a operação ocorreu dentro do previsto", segundo o DER-PE, seguindo o planejamento técnico e as medidas de segurança necessárias.

"Após a conclusão do içamento, as equipes deram continuidade aos serviços complementares e à reinstalação do cabeamento de iluminação do canteiro central", completou.

A instalação da estrutura representa uma etapa importante da obra, de acordo com o departamento. "Proporcionará mais segurança e melhores condições de travessia aos pedestres que circulam diariamente pela região", concluiu.

DER-PE conclui içamento de estrutura de passarela na BR-232. - Foto: Raul Buarque/Ascom DER-PE

DER-PE conclui içamento de estrutura de passarela na BR-232. - Foto: Raul Buarque/Ascom DER-PE

DER-PE conclui içamento de estrutura de passarela na BR-232. - Foto: Raul Buarque/Ascom DER-PE

DER-PE conclui içamento de estrutura de passarela na BR-232. - Foto: Raul Buarque/Ascom DER-PE

DER-PE conclui içamento de estrutura de passarela na BR-232. - Foto: Raul Buarque/Ascom DER-PE

Obra

Segundo o DER-PE, a passarela está com quase 90% dos serviços executados. As estruturas de concreto das rampas laterais e dos apoios da estrutura metálica estão concluídas, e as equipes realizam os acabamentos das calçadas de acesso.

Iniciadas em novembro de 2025, as obras tiveram o prazo de conclusão prorrogado em razão do elevado volume de chuvas registrado no primeiro semestre de 2026, que impactou as atividades executadas predominantemente a céu aberto. A previsão atual de fim dos serviços e entrega da passarela à população é dezembro deste ano.

"O DER-PE reforça a importância da atenção e da colaboração mútua entre pedestres e motoristas durante os serviços. Os transtornos são temporários, enquanto a passarela proporcionará benefícios duradouros, com mais segurança e melhores condições de travessia para a população", afirmou.

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